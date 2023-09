Luis Juez admitió que el proyecto de Ganancias dejó a la oposición "en un brete"

Más allá de las críticas de la oposición al proyecto sobre el impuesto a las Ganancias presentado por el oficialismo y que ayer tuvo media sanción de Diputados, el senador Luis Juez admitió que la iniciativa dejó en un lugar incómodo a Juntos por el Cambio. "Claramente, estamos en un brete”, señaló Juez, quien afirmó que aun cuando estén convencidos de que deben rechazar la medida, esa postura puede perjudicar a la coalición de cara a las elecciones presidenciales.

"Uno nunca está preparado para que el nivel de locura del contrincante no tenga límites. No hace falta ser un tributarista para decir que el impuesto a las Ganancias es distorsivo. Pero seamos prudentes, veamos cómo es el tema, cómo se impacta, cómo se sostiene, cómo la vamos a reemplazar. Y te das cuenta de que del otro lado no hay nada, solo un ejercicio para ver cómo impactamos electoralmente en los próximos 40 días", comenzó Juez en una entrevista con el programa Vilouta 910.

Luego, el senador alertó sobre las presuntas consecuencias de compensar la quita del impuesto con más emisión: "Yo no sé nada de economía, pero sé que si vos si lo vas a financiar con más emisión, estamos al borde de la hiperinflación. Escuché a un montón de economistas que te dicen ‘che, guarda que eso va a acelerar absolutamente el proceso inflacionario’. Y yo, que toda la vida les he dicho a los trabajadores, ‘che, el impuesto a las Ganancias, qué locura’… Qué situación compleja, porque mirá hasta dónde llega la irresponsabilidad. Entonces, claramente nos han puesto en un brete. Claramente, estamos en un brete".

Respecto de la postura que tomará Juntos por el Cambio cuando el proyecto se debata en el Senado, Juez afirmó que deberá primar la prudencia por encima de los objetivos electorales. "En algún momento vos tenés que asumir una cuota de responsabilidad. Te lo digo con la mano en el corazón: nosotros pretendemos gobernar este país, pretendemos que Patricia Bullrich sea la presidenta. Ahora, si pretendes gobernar este país, lo tenés que hacer con seriedad, no con actitud demagógica".

"Tenes que decirle a la gente lo que está pasando. Digo, ¿podemos perder votos? Y sí, podemos perder votos. Pero lo que no podemos perder es la prudencia. No podemos no decirle a la gente ‘che, miren que esto suena lindo, pero nos va a traer un terrible quilombo porque nos descalza absolutamente, sea quien sea el próximo presidente’", agregó.