Daniel Vila revela los desafíos y logros en los 30 años de Diario UNO: "Fue un trabajo muy arduo"

Daniel Vila, presidente del Grupo América, compartió este martes sus sensaciones sobre el aniversario de Diario Uno, el medio que nació en Mendoza y que por estas horas cumplió tres décadas de existencia. Durante una entrevista con el programa VIlouta 910, Vila destacó la evolución y los desafíos que el medio enfrentado a lo largo del tiempo, incluyendo su transición de la edición impresa al formato digital. Además, el empresario opinó sobre el panorama electoral tras el cierre de listas de cara a las PASO del 13 de agosto.

"Hace 30 años estábamos inaugurando el Diario Uno en Mendoza, completando el multimedio local que teníamos en ese momento en mi provincia", compartió Vila, rememorando el inicio del proyecto periodístico que consolidaría su presencia en la región. El empresario mencionó que en la década de 1990 expandieron sus actividades al adquirir la Radio Excelsior, que actualmente se conoce como Radio La Red, oportunidad que surgió tras la privatización de Telefe y Canal Trece durante el gobierno de Carlos Menem.

El comienzo no fue sencillo para el diario, según relató Vila, quien reconoció los desafíos que implicó crear un medio de comunicación. "El arranque fue duro, porque un diario no se funda todos los días. Realmente es una tarea difíci, dura. Pero no teníamos opción, debíamos completar el multimedio para tener presencia mediática en la provincia", afirmó. "Fue un trabajo muy arduo", insistió.

En el año 2019, conscientes de los cambios tecnológicos y las nuevas dinámicas de consumo de información, el Grupo América decidió transformar Diario Uno en un medio digital, despidiéndose así de la edición impresa. Al respecto, Vila explicó: "Decidimos que sea digital porque el diario de papel había cumplido un ciclo".

Con una trayectoria de más de 20 años en el Grupo América, Vila se refirió al valor que cada medio tiene para él. "Yo dirigí varios medios, y cada uno tiene su historia y su momento. Hace más de 20 años que estoy en América, es mi casa, todos son como hijos", afirmó, subrayando su dedicación y compromiso con la industria de la comunicación.

Daniel_Vila.jpg Daniel Vila, presidente del grupo América.

En cuanto al escenario electoral actual, Daniel Vila compartió su visión sobre el reciente cierre de listas: "Es una elección rara, insólita, como los cierres de lista, se pensaba un Frente de Todos dividido y todo se alineó en un momento en Unión por la Patria y Juntos por el Cambio sigue dando vuelta en la interna. Javier Milei había crecido y luego bajó”.

Vila expresó su optimismo sobre el próximo año, enfatizando que el 2024 marcará el comienzo de un proceso positivo: "Yo soy optimista, porque Vaca Muerta resolverá el tema eléctrico, no tendremos sequía, hay una deuda calzada. Siempre un gobierno nuevo genera expectativas”.

"Yo creo que el año que viene comienza un proceso positivo, ya salimos de la pandemia, la guerra y la sequía”, concluyó.