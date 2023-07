Miguel Ángel Pichetto alerta sobre "riesgos en la Patagonia" y pide mayor poder para las Fuerzas Armadas

Miguel Ángel Pichetto, exsenador nacional y primer postulante a diputado nacional en la lista encabezada por Horacio Rodríguez Larreta como precandidato presidencial, reclamó este miércoles un aumento en los recursos destinados a las Fuerzas Armadas y expresó su preocupación por el avance de las comunidades mapuches en el sur del país.

“Debemos reforzar el sector militar porque la Argentina está desarmada y con riesgos en la región de la Patagonia. Debemos crear un fondo con el gas, el litio para darles salarios dignos y equipamiento al sector militar. Hay que terminar con vínculos extraños con los chinos, que quieren hacer una base y un puerto”, señaló Pichetto durante una entrevista con el programa Vilouta 910.

En otro aspecto, el excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019 criticó la distribución de los planes sociales y cuestionó a la Iglesia Católica por su cercanía con los piqueteros y dirigentes oficialistas como Juan Grabois: “Monseñor Ojeda siempre juega con el kirchnerismo duro. En vez de convocar a la unidad, acepta lo que dice Juan Grabois. En lugar de convocar a la unidad de los argentinos, reflexionar por la paz, consienten la verbalización de Grabois de que va a correr sangre. Estas cosas no deben ser toleradas”.

El tema electoral también fue abordado en la entrevista, y Pichetto dejó entrever la posibilidad de un acuerdo con Juan Schiaretti luego de las primarias de agosto. “Es bueno que Schiaretti se pruebe como candidato. Hay afinidades con él, podría ser parte. Horacio Rodriguez Larreta ya expuso el camino, con los que quieran una patria del trabajo”.

patricia-bullrichjpg "Creo que no hay que reivindicar como eje político el conflicto porque no sale nada bueno", dijo Pichetto sobre Bullrich (Foto: NA).

En el mismo sentido, el exsenador apuntó contra Patricia Bullrich, rival de Larreta en la interna. “Creo que no hay que reivindicar como eje político el conflicto porque no sale nada bueno. Lo que diferencia no es los cambios que hay que hacer, sino las formas y el estilo. Creemos en el diálogo como herramienta central y en el armado de una mayoría”, planteó.

En cuanto al panorama electoral, Pichetto opinó que la candidatura de Javier Milei está en "caída libre": “Los encuestadores armaron una construcción de su candidatura. Yo lo veo en caída libre porque carece de estructura y porque muchas de sus ideas no caminarán en la Argentina".

Además, mencionó que Cristina Kirchner está en "declive" y solo ejerce influencia sobre La Cámpora.