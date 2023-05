Néstor Grindetti: "No veo un candidato único de JxC en la Provincia"

Néstor Grindetti, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, adelantó este viernes que Juntos por el Cambio llegará a las PASO "sin un candidato único", aunque aclaró que de los tres nombres que hoy tienen el respaldo de Patricia Bullrich -Javier Iguacel, Joaquín de la Torre y el propio Grindetti- solo uno irá a las primarias.

"Yo no veo un candidato único porque tenemos visiones diferentes", admitió el dirigente en diálogo con Vilouta 910, y agregó: "Los tres candidatos de Patricia Bullrich tenemos buena relación y seguramente nos pondremos de acuerdo. No vamos a llegar con tres nombres a las PASO. Patricia llevará a uno".

En el mismo sentido, el hoy presidente interino del club Independiente (tiene licencia como intendente de Lanús) afirmó que la fecha límite para definir las candidaturas es el 24 de junio, "pero seguramente lo haremos antes. Los distritos los estamos armando".

En tanto, Grindetti cuestionó al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, tras admitir que podría desdoblar las elecciones nacionales de las bonaerenses."No me gusta cuando cambian las cosas en la mitad del juego. Uno puede discutir, pero que el gobernador diga que quiere discutir cosas de la Provincia a semanas de las elecciones, cambiar el reglamento, suena a una especulación electoral. No me gusta".

"Uno tiene que tener reglas claras. Se puede cambiar para más adelante. Hay normas en la sociedad que se deben respetar y el gobernador bonaerense no está dispuesto a eso", agregó.

Otras definiciones de Néstor Grindetti

"Hay un proyecto de ley en la Legislatura provincial de Juan de la Torre, que para el 2025 proponía rever el sistema electoral, y está bien. Tiene un claro tufillo a especulación electoral y la verdad que el kirchnerismo nos tiene acostumbrado a esto"

-"El vecino está cansado que la política se mire el ombligo. Creo que la gente buscará un cambio, que en la provincia de Buenos Aires le digan qué pensamos hacer con el Estado, que es una mochila".

"Con Cristian Ritondo estamos conversando, se está incorporando en los equipos de Patricia Bullrich".

"Mauricio Macri siempre trabajó en la unidad de Cambiemos".

"No coincido con Javier Milei sobre el tema del 'no Estado'. No puede haber un no Estado".

"Mi situación en Independiente depende de mi candidatura. Este mes pude organizar todo, la comisión directiva está compacta".

"Si soy candidato a gobernador volveré a ser vicepresidente de Independiente. El presidente es ejecutivo; el vicepresidente no".