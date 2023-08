¿Una alianza con Píparo? La respuesta de Néstor Grindetti tras imponerse en la interna de JxC

Consagrado como el ganador de la interna de Juntos por el Cambio para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti admitió que compartir la boleta con Patricia Bullrich fue clave para la victoria. Por otro lado, hizo un análisis sobre el fenómeno Javier Milei y buscó explicar por qué se convirtió en el más votado entre los precandidatos a presidente.

En una entrevista con el programa Vilouta 910, el actual intendente de Lanús consideró que este éxito electoral de Milei se basa en "una suerte de enojo de parte de la población con la política y que se canaliza en Milei". El dirigente de Juntos por el Cambio reconoció que el descontento ciudadano es real y que el desafío consiste en trabajar para demostrar que su espacio político posee equipos y propuestas "arraigadas" que pueden abordar las necesidades de la sociedad.

Por otro lado, de cara las elecciones generales de octubre, Grindetti descartó la posibilidad de realizar una alianza con Carolina Píparo, candidata de La Libertad Avanza, quien obtuvo la segunda posición en la votación detrás de Axel Kicillof.

“El momento de los acuerdos de dos alianzas que compiten es después de la elección, en el Parlamento. Si Dios quiere y nosotros ganamos, Cristian Ritondo sería el presidente de Diputados y lo vamos a tener a Maxi Abad en senadores. Y ahí estará la tarea de ellos, de buscar acuerdos parlamentarios como marca la democracia para llevar adelante los proyectos que nosotros proponemos y que esperamos que la gente acompañe con su voto. Esa es la forma", planteó.

En cuanto a la clave de su victoria en la interna, Grindetti admitió que la colaboración de Bullrich fue esencial. Compartir la lista con la ahora candidata a presidente de Juntos por el Cambio permitió, según sus propias palabras, “mostrar mis atributos a los vecinos, que fundamentalmente es mi experiencia como ministro en la Ciudad (de Buenos Aires) en el manejo de fondos públicos, de hacer que la ciudad fuera superavitaria”.

La cuestión de la seguridad también fue abordada en la entrevista, donde Grindetti lamentó que el caso de Morena Domínguez, la nena de 12 años asesinada por motochorros, se haya politizado.

“Intenté por todos los medios que no fuera así. Nosotros venimos hace mucho tiempo hablando del tema seguridad. Los municipios, en realidad, vamos más allá de lo que tenemos obligación de hacer, o por lo menos algunos municipios. Por ejemplo, nosotros tenemos mil cámaras de última generación, pusimos 13.000 botones de pánico, tenemos más de 90 autos de seguridad ciudadana, que es personal que hace prevención, no tiene estado policial, pero eso evidentemente no alcanza”, expresó.