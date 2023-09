"Saldremos adelante por Luca": la esperanzadora frase del hermano del ingeniero asesinado en Palermo

En medio del dolor y la angustia que aún perdura por la muerte de Mariano Barbieri, su hermano, Fernando Barbieri, agradeció este martes el apoyo de mucha gente que incluso se acercó hasta el velorio para abrazarlo. Por otro lado, habló de su rol como padrino de Luca, el bebé de dos meses que perdió a su papá y que se convirtió en el "motor" anímico de la familia.

“Estamos destruidos. Pero la gente que me manda mensajes, que me fue a saludar al velatorio, la cantidad de amigos, fue impresionante. Cada abrazo que me dieron a mí, eso me fue llenando de fuerza como para principalmente pedir justicia por Mariano”, señaló Fernando en diálogo con el programa Vilouta 910.

Mariano Barbieri, de 42 años, quien fue asesinado de una puñalada en el corazón en medio de un asalto para robarle el celular, dejando atrás a su pequeño hijo, Luca. Fernando, ante el rol que desempeña como padrino del bebé, se comprometió a cuidar de él ante la ausencia de su padre.

“Luca, con solo dos meses, se quedó sin su papá. Yo soy su padrino. Mi hermano me eligió como padrino, así que tengo que estar tomando ese rol más que nunca y lo voy a hacer y sé que lo voy a hacer muy bien. Y también estoy apoyando a mi abuela, que es una mujer grande, de 89 años, y a mi papá, de 72”, contó.

Fernando también reveló que la familia Barbieri enfrentó otras pérdidas dolorosas en el pasado, incluyendo la muerte de su madre en 2010 como consecuencia de un cáncer.

A pesar de eso, Fernando enfatizó la determinación de la familia para seguir adelante. "Somos fuertes, somos unidos, somos todos trabajadores, gente de bien. Vamos a salir adelante, principalmente, por Luca", afirmó con valentía.