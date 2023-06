Tras la operación, advierten sobre un contratiempo que deberá superar el Papa Francisco

El Papa Francisco pasó una buena noche luego de someterse a una operación de urgencia este miércoles por una una hernia "incisional", según informes oficiales. A sus 86 años, el Pontífice no presentó problemas al despertar de la anestesia ni durante el período de postoperatorio. Actualmente, se encuentra en recuperación en la habitación destinada para los papas en el décimo piso de la clínica Gemelli, donde permanecerá varios días.

"Todo salió como corresponde. El Papa se despertó y la primera pregunta que le dijo al cirujano fue 'cuándo me hacés la tercera operación'. Ahora viene el problema, que es la recuperación, porque el Papa tiene que estar 20 días en el hospital, pero él es muy bravo”, contó desde Italia el periodista Guido Gazzoli durante una entrevista con el programa Vilouta 910.

Embed

A pesar de encontrarse en convalecencia, no será necesario que sus responsabilidades como jefe de Estado y líder de la Iglesia Católica sean asumidas temporalmente por otra figura. Francisco continuará cumpliendo con sus obligaciones desde la habitación de la clínica donde se está recuperando. Es por esta razón que Gemelli ha sido apodada "el segundo Vaticano", en referencia a las internaciones de Juan Pablo II a lo largo de su extenso pontificado de 27 años.

Francisco suspendió su agenda hasta el 18 de junio, pero la oficina de prensa vaticana adelantó que se siguen realizando los preparativos para sus próximos viajes en agosto, que incluyen una visita a Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, seguida de un viaje a Mongolia.

Papa_Francisco.jpg El Papa Francisco se recupera satisfactoriamente.

A pesar de su antiguo problema en la cadera y las enfermedades que lo llevaron a someterse a varias cirugías recientemente, Francisco mantuvo siempre su constante vocación de trabajo. Los médicos revelaron que el Papa venía lidiando con dolores relacionados con una hernia, pero dado que no detenía su actividad, el problema continuó avanzando hasta volverse incapacitante. Por esta razón, se decidió llevar a cabo una cirugía de laparotomía.

A pesar de que al Papa no le agrada el proceso de someterse a una anestesia y su posterior recuperación, los médicos de la clínica Gemelli informaron que no experimentó ninguna complicación en dicho proceso. No presentó confusiones, desorientación o efectos secundarios que hayan persistido durante varios días.