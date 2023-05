Un histórico dirigente peronista visitó al Papa Francisco y le puso fecha a su visita a la Argentina

Histórico dirigente del peronismo, y por estas horas de visita en Roma, Julio Bárbaro se entrevistó este jueves con Francisco y confirmó que el sumo pontífice tiene pensado visitar la Argentina, un hecho inédito desde que fue elegido Papa, en marzo de 2013.

“Me dijo que si salud lo acompaña, viaja el año que viene. Yo creo que esa decisión ya está tomada, es así. ¿Si espera a que pase la elección? Si hay algo en lo que el Papa nunca tuvo que ver es con un bando”, sintetizó Bárbaro en diálogo con Vilouta 910.

Luego, Bárbaro se refirió a otros aspectos de la charla que mantuvo con Francisco y habló de la "falta de patriotismo" que el sumo pontífice percibe en relación con su tierra.

"Lo que siente o percibe es que en la Argentina hay ausencia de patriotismo, tan así que me habló de un poeta que dice ‘nos quedamos sin patria’. Y es una cosa que se nota claramente. Lo que tienen Uruguay o Brasil de amor a lo que tienen, nosotros lo tenemos debilitado", afirmó.

Por otro lado, Bárbaro hizo un análisis del escenario electoral en el día en el que el kirchnerismo prepara un gran acto en la Plaza de mayo, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner será la principal oradora. En ese sentido, vaticinó que "después del desastre que es el Gobierno, la lógica indica que ganaría la oposición”.

Más allá de este pronóstico, el histórico dirigente peronista lanzó una dura crítica a toda la clase política: "Me parece que, en sí, muestra una gran debilidad, no tiene estadistas. Y no tiene el hecho fundamental de tener adversarios. Nos sentimos y vivimos como enemigos, y como enemigos, no hay salida, no hay destino".