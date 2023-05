A menos de 3 meses de las PASO, cuál es el estado de ánimo del votante y qué fuerza lidera los sondeos

En un contexto de incertidumbre y descontento, el analista político Federico González realizó un minucioso análisis del escenario electoral de cara a las próximas elecciones primarias, que se llevarán a cabo el 13 de agosto. Con base en los resultados de su investigación, González compartió sus conclusiones y reflexiones en Vilouta 910 sobre el estado de ánimo de la población y las intenciones de voto de los diferentes partidos políticos.

En sus declaraciones, González revela un panorama marcado por la negatividad y el desencanto ciudadano. "Anoche publicamos un trabajo sobre la realidad electoral en el país. La gente está más negativa que positiva", afirmó el analista. Según las respuestas recopiladas, un 73% de los encuestados experimenta emociones de hartazgo, impotencia, enojo y decepción. Además, destacó que un 50% de la población manifiesta sentir tristeza frente a la situación actual.

No obstante, González también destacó que "un 52% de los ciudadanos tiene esperanza", sugiriendo que a pesar de los sentimientos negativos, un sector significativo de la población aún mantiene cierta expectativa de cambio y mejora.

En cuanto a las intenciones de voto, González señaló que Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y el candidato Javier Milei se posicionan como los actores políticos más relevantes en este momento. "En intención de voto, Juntos por el Cambio obtiene un 33,55%, seguido por el Frente de Todos con un 25,9%, mientras que Javier Milei alcanza un 24,1%. Estos tres se diferencian del resto", puntualizó González.

González también hizo referencia a la posible postulación de Wado de Pedro y su impacto en las preferencias del electorado. "Si es el candidato, la diferencia con Juntos por el Cambio es mayor. El que más mide del oficialismo es Sergio Massa", reveló el analista, sugiriendo que la figura de De Pedro podría tener un efecto determinante.

Al abordar la cuestión del voto en blanco, González afirmó que su impacto no es significativo en relación con el estado de ánimo general de la población. "El voto en blanco no es mucho. Una cosa es la expresión del ánimo, y otra es el hartazgo", aclaró, insinuando que aunque exista descontento, no se traduce necesariamente en una cantidad considerable de votos en blanco.

En cuanto a los movimientos internos de Juntos por el Cambio, González percibe una intensa disputa política: "Lo veo creciendo a Milei. Patricia Bullrich le estaría ganando a Rodríguez Larreta. Juntos por el Cambio tiene mucha pelea interna".