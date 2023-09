Patricia Bullrich cruzó a Milei tras llamarla "cobarde" y marcó su posición ante la figura de Macri

Patricia Bullrich, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, respondió este lunes a las críticas de Javier Milei, el candidato libertario que tildó a su coalición de "cobarde" por sus propuestas en materia económica. La exministra le pidió a Milei cambiar "los insultos por propuestas" y resaltó su firmeza y carácter al ser consultada sobre la eventual influencia de Mauricio Macri en caso de que llegue al poder.

“A Milei le digo que deje de insultar y que haga una campaña en la que explique algo en vez de no decir nada. Que se ponga a explicar las cosas de una manera clara porque no se entiende nada", señaló la candidata durante una entrevista con el programa Vilouta 910.

Embed

“Milei tiene que reemplazar los insultos por propuestas. Nos llamó cobardes, tibios…. En esa, no vamos a entrar. Pero si hay alguien que no es cobarde, que no es tibia, la estás escuchando, que es Patricia Bullrich”, agregó.

Luego, Bullrich dejó en claro que no cree que la figura de Macri pueda influir en su eventual gestión presidencial, subrayando su determinación y temperamento para tomar decisiones independientes.

"¿Alguien puede pensar que con mi carácter, mi forma de ser, con los lugares difíciles en los que estuve, no tengo la personalidad, la templanza, el temperamento para hacerme cargo del país? Hasta acá llegué haciendo un gran esfuerzo. Ustedes saben perfectamente que yo no era la primera opción. Yo vine, di todo con un enorme esfuerzo, con poca gente, con poco dinero y logré mostrar que nuestra propuesta era más osada, de un cambio más profundo", declaró Bullrich.

Bullrich también aprovechó la oportunidad para destacar las diferencias en las propuestas económicas entre su coalición y Milei. Según dijo, mientras el libertario prometió que "los jóvenes cobrarán en dólares", Bullrich enfatizó que su plan se basa en "déficit cero, bajar la inflación y la creación de un sistema bimonetario".

Además, subrayó su enfoque en un "plan productivista" como parte de su visión económica, marcando una clara distancia de la dolarización propuesta por Milei. "Nuestro plan es distinto, no creemos en la dolarización," afirmó Bullrich.