Editorial Paulo Vilouta: "Algo no funciona"

Me tomo un minuto, como todos los días a esta hora y les quiero agradecer profundamente que nos acompañen todos los días a través de radio La Red con nuestro programa.

Y lo primero que voy a dar es una información, porque yo reclamaba y no lo hago porque no.

Es que es un tema que lo personalizamos y que queremos hacerle una nota.

Por ejemplo, a la ministra de capital Humano Desarrollo Social, que es Sandra Peto Bello.

Creo que hay que difundir con más fuerza las noticias y las áreas sensibles de un Gobierno.

Yo no.

Hoy no escucho al ministro de Educación hablando del comienzo de clases.

No escucho al ministro o al secretario de Salud hablando del dengue.

Pero hay una información antes de tomarme un minuto para opinar sobre las últimas horas que tiene que ver con algo muy importante, porque nos planteaban el problema muy serio que hay con la falta de alimentos en comedores.

Yo lo tomo con ciertas pinzas, porque como todo está teñido, eh?

De de conductas políticas en las opiniones de la gente uno tiene que, eh levantar teléfonos como en los viejos tiempos o mandar whatsapp para comprobar una información que es tarea nuestra de los PO y periodistas.

No leer Twitter y creer que lo que dice Twitter es palabra santa.

Nuevos montos de la tarjeta Alimentar mm de veintidós mil pesos en diciembre del dos mil veintitrés pasa a cuarenta y cuatro mil en caso de un solo hijo de treinta y cuatro mil quinientos en diciembre del dos mil veintitrés pasa a sesenta y nueve mil en caso de dos hijos y de cuarenta y cinco mil en diciembre del dos mil, veintitrés a noventa y uno mil en caso de tres hijos o más.

Sólo los nuevos valores que se van a ver acreditados en el pago del mes de febrero.

Después los vamos a reiterar, pero esto es una muy buena noticia para las mamás que para mi gusto tienen que tener esto asignación universal y tarjeta alimentar porque la tarjeta alimentar es sólo para comprar alimentos y la maneja la mamá o la maneja un papá no la maneja ningún intermediario, ningún dueño de organizaciones social, nada, absolutamente nada, sino que es algo nominal, nombre, apellido y dinero.

El minuto tiene que ver con lo sucedido en el día de ayer que más allá de lo que nosotros podíamos prever, yo no voy a estar discutiendo cifras y realmente me importa muy poco si fueron sesenta mil, ochenta mil ciento veinte mil o doscientos mil, porque sé que hay un problema muy serio en la Argentina, un problema de hace muchísimo, muchísimo tiempo que nos llevó a tener medio país pobre y nos llevó a tener una porción altísima de trabajadores que en la Argentina están en la informalidad.

Trabajo precarizado, trabajo en negro.

Cristina Fernández, hace poco tiempo vicepresidenta de la Nación, dijo sí, hay mucho empleo en la Argentina, algo que se jactaba Alberto Fernández, pero muy mal pago.

Y es la síntesis, entre otras cosas, de lo que vimos hacer, porque el trabajo precarizado o en negro o la changa es el común denominador y mucha gente aún estando en blanco.

Hoy esta línea de pobreza o estando en blanco, lo que en algún momento significaba una superioridad con relación a otro tipo de empleo, hace que mucha gente hoy no le alcance o no llegue a fin de mes.

Yo no estoy en la historia de hacer comparaciones porque creo que todos conocemos absolutamente lo que nos viene pasando de hace muchísimo tiempo la decadencia absoluta de Argentina.

Pero sí me parece que cuando hablamos de la CGT todo esto comenzó no ayer a cuarenta y cinco días del gobierno de Milei, sino que comenzó a los once días cuando dispusieron hacer un paro. Por qué?

Porque la ley ésta, que están tratando de llevarla a cabo, tocaba algunos intereses que a esta gente le molesta los montos de las obras sociales, la posibilidad o no de afiliarse a un sindicato con libertad, la caja y algún tipo de reforma laboral.

La reforma laboral, cuando hablamos de forma laboral, no es para sacar a la gente lo que tiene.

Si es para incluir a los que hoy no tienen nada, que tengan la posibilidad de insertarse a un mundo laboral, porque yo no quiero gente precarizada gente que le pagan dos pesos, gente que no tiene paritaria, gente que no tiene ningún tipo de seguro en el trabajo, donde no hay una RT que lo cubre, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo.

No quiero eso porque es muy fácil.

Che, yo estoy en blanco.

Listo.

No me toquen nada a mí, pero todos los que vienen, que estén en negro y que estén mal.

Bueno, así comenzó esto y nos fuimos al delirio del día de ayer.

Delirio. ¿Por qué?

Porque un país no puede ni siquiera en un paro light, corto o exprés como el día de ayer, perder mil quinientos millones de dólares si el paro es total, setecientos cincuenta.

Si es un paro parcial como el día de ayer, no estamos para perder un centavo porque estamos discutiendo cómo bajar los gastos y el déficit, cosa que tendría que haber hecho si ganaba esqui ati masa Bregman, Bullrich o el mismo Miley, porque los números no nos dan desde hace mucho tiempo porque gastamos más de lo que tenemos y gastamos de algún modo que seguramente alguien nos puede decir che gastan mal porque gastando lo que gastan tienen medio país pobre.

Entonces algo no funciona.

Todo el mundo sabe por dónde pasa este tipo de situación, pero creo que no tomamos la magnitud del momento que vivimos la Argentina.

Un momento dramático en cuanto a los números, un momento fatal cuando vemos lo que es la inflación, la inflación, más allá de ser un número y de ser la confrontación permanente de los políticos de turno.

Es una ola que mete pobres cada vez que conocemos el número a este tipo de situación.

Por qué?

Porque la inflación incluye, lamentablemente, mes a mes a mayor cantidad de personas, a la pobreza.

No es un número para discutir Che Cuánto tuvo Macri?

Cuánto tuvo Alberto Fernández?

Cuánto tiene?

Mil No es un número que marca, entre otras cosas, la cantidad de pobres que vamos sumando mes a mes en la Argentina, porque vos con la inflación y yo y todos cada día tenemos menos poder adquisitivo.

En el mes de diciembre solamente perdimos diez puntos de nuestro poder adquisitivo de lo que podíamos comprar o de lo que necesitábamos comprar para vivir o para darnos un gusto o para curarnos o para alimentarnos.

Bueno, ayer empezamos con este sainete y terminamos en esta historia dramática de paralizar un país en forma parcial, de gente que tiene que abrir un comercio y dice Si yo cierro, tengo problema, porque la verdad es que no me alcanza la guita y de una discusión política para mi gusto muy, muy, muy barreta.

Por qué?

Porque Argentina hoy en la emergencia y en la situación que vive y la vive desde hace décadas y se profundiza día a día, mes a mes, año a año.

Necesita otro tipo de de formato, no el formato de los gritos, no el formato de estas frases como la del señor Pablo Moyano en el día de ayer, que realmente dieron vergüenza adhieran o no adhieran al paro, sean o no sean de alguna situación sindical a la cual pertenece este señor.

Escuchen mi esposo, que jugó cuarenta y cinco mil millones y no dice que se abandona la CA y yo le digo el nombre de compañero esta medida de te te despido, no?

Y Nava, lamentable, lamentable.Yo comprendo que uno puede tener limitaciones, tal vez en algún momento, no de cuna de educación, pero uno tiene la posibilidad de nutrirse, de crecer, de no vivir siempre bajo un estado de amenaza, un modo de advertencia barreta, como tiene el señor Pablo Moyano, que realmente da vergüenza porque tiene un cargo no sé si por condiciones o por herencia en estos sindicatos, donde llega un apellido y se queda a vivir de por vida.

Esto es lamentable. Esto no sirve.

Esto resta permanentemente y no estoy de acuerdo con este tipo de expresiones en una Argentina que cuando habla de este tipo de cosas habla de un pasado que tuvimos con gente inocente, tirada a los ríos o tirada a los mares y que tiene que ver con la intolerancia absoluta si no lo quieren llevar para ese lado.

Pero no fue lo único.

Ayer también Patricia Bullrich, que tiene una tarea tremenda en nuestro país porque venimos de muertes de chiquitos, sea como de Huma en las últimas horas y hay que estar atento a lo que es importante y a lo que es secundario ayer, después de esto, de este disparate de este señor Moyano, que intelectualmente la verdad está muy, muy vacío, escribe otro tweet.

La prefectura va a estar atenta para sacarlo a flote al ministro del Riachuelo y va a sacar a flote la economía que ellos hundieron.

No hace falta tampoco esto Patricia no hace falta, hay que levantar el nivel.

Hay que levantar el nivel si no es todo el día.

La réplica y la contrarréplica de Twitter Milley le respondió a Lali Lali le contestó a Miley Miley le contestó a Adrián Suar Patricia Burch, dejen de responderse todo el día.

Por favor, terminemos con esta barreta.

Dejemos de amenazarnos todo el día a través de las redes sociales.

Gobernemos por favor, ayer el ministro de Economía, que podría haber utilizado esta frase desafortunada para formar parte de la aceptación de muchos.

Y Che qué mal que estuvo Moyano ayer salió también a presionar a los gobernadores de una forma desmedida.

Vamos a estar peor si rechazamos la ley o alguno de los artículos.

Y después se sumó Pichetto.

El ministro tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos en vez de amenazarlos haciéndole una advertencia que yo la entiendo lógica porque no puedo llamarte para consensuar y después te aprieto por Twitter.

Es vergonzoso y creo que no es la forma como tampoco es la forma de intentar algún tipo de modificación o de enderezar algún tipo de rumbo con este formato viejo que tiene la CGT, que huele a naftalina porque las medidas importantes se tienen que resolver de otro modo.

Y hoy, cuando hablamos de la CGT, salvo a los sindicatos que representan y a sus trabajadores, estamos hablando de un formato que no perfora la desaprobación de la mayoría de la sociedad no lo representan, no se sienten identificados con este tipo de gente, los ven lejanos, huelen a otra cosa, no huelen a honestidad, no huelen a transparencia y Argentina busca modificaciones en otro sentido, un día perdido.

Esperemos que de acá al martes tengamos la tranquilidad suficiente para entender qué artículos y cuáles no de esta ley son importantes y podamos poner la atención como mínimo en un arranque suave de acá hasta el mes de marzo.

Porque como hablábamos hoy temprano con Rosendo Fraga y con todos los especialistas, vienen tiempos difíciles y muy complejos y lo sabemos absolutamente todos.

Acompañemos o no a quien haya ganado esta elección y quien ganó esta elección tiene que entender que representa un treinta por ciento de votos, que luego se transformaron en cincuenta y seis porque tuvimos un balotaje, pero que tiene que representar a todos los argentinos, lo hayan o no votado.

Un Gobierno que tiene que entender también que hay otras formas y otro camino, que es el que la gente en algún momento le puso stop al Gobierno de Cristina Fernández y sus sucesores, que a través de la falta de diálogo y el vamos por todo trataron de inventar un sistema que en Argentina no funcionó.