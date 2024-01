Editorial Paulo Vilouta: "Campeones de la intrascendencia"

Embed

Me tomo un minuto, como todos los días y el minuto de hoy tiene que ver con lo que vengo viendo en este mes de enero y que es una costumbre, lamentablemente, de los últimos tiempos de una Argentina que discute todo, muchas veces con gritos con malos modos, con malos tonos, fundamentalmente por redes sociales y en las últimas horas, también con algunas declaraciones que para mi gusto no, no son las adecuadas.

Me estoy refiriendo fundamentalmente a algunas conductas de algunos integrantes del Gobierno y algunas personas que están fuera de este flamante Gobierno que tenemos en la Argentina.

El fin de semana se produjo un encontronazo donde el presidente Javier Milei, a propósito de la cuestión que se planteó en la provincia de La Rioja, salió a plantear con relación a los gastos y a un presunto recital de la artista Lali Expósito Quiero contar que hace algunas horas estuve en América con el gobernador de la provincia de La Rioja y le pregunté puntualmente cuál era el problema hoy económico que tenía la provincia y me dijo Mire, el tema es el siguiente Nosotros firmamos un acuerdo para levantar el impuesto a las ganancias que por año a La Rioja le dejaba veintisiete mil millones de pesos aproximadamente.

Me dijo uno tres mil millones mensuales y gobernador.

Pero no fue un poco exagerado esto que usted hizo?

No mire, porque nosotros en su momento aceptamos esto que beneficia a la gente, pero no resignado el ingreso, sino encontrando un camino alternativo.

Y era el que nos prometieron el Gobierno anterior, que con el impuesto al cheque iban a redimir el inconveniente que tenemos y el hueco por la falta de dinero, por el impuesto a las ganancias.

Bueno, esto no sucedió porque no ganó el gobierno anterior y porque tanto el gobernador de La Rioja como el presidente actual, Javier Milei, consideran que hay que restituir el impuesto a las ganancias en un momento absolutamente delicado.

La Rioja dejó de percibir veintisiete mil millones de pesos al año uno tres mil al mes.

Pero cuando el gobernador, que en algún momento también iba a renunciar si Milei era presidente pero sigue vivito y coleando en La Rioja, planteó el inconveniente de la falta de recursos y el problema que tuvo con la Policía en su provincia.

Javier Milei le contestó lo siguiente La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir nadie.

Nosotros nos quedamos con el dinero de nadie.

Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asignar los recursos, es decir, si gasta plata, digamos contratando apósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro. No?

Bueno, el gobernador de La Rioja tiene el mismo problema que casi todos los gobernadores argentinos que aceptaron en su momento la caída del impuesto a las ganancias sabiendo que en algún momento se los iban a restituir.

Por otro lado, si yo pierdo veintisiete mil millones en La Rioja por año, de algún modo lo tengo que tener porque si no, no voy a tener la policía.

No voy a tener esto, no voy a tener el es un problema del gobernador y es un problema del actual Gobierno, que no determinó lo de ganancias, pero que también lo votó Javier Milán como diputado porque levantó su mano y dijo Estoy de acuerdo y saquemos este impuesto, que es un impuesto fatal, terrible, durísimo, que saca muchísimo dinero, pero que se aplica en todo el mundo.

Lo que se hizo en la Argentina, como siempre sucede, exagerar la cuota que paguen nada más ochenta mil y personas que estaban con sueldos de arriba de un millón de pesos podrían haberse seguido aportando sin ningún problema.

Pero esta situación del Ali Expósito Por qué tenemos que caer en este tipo de situaciones?

El Ali Expósito es una artista que es contratada por privados y por el Estado.

Yo creo que cuando contrata el Estado hay que ser prudente.

Si yo cobro tres para el privado cobro tres para el público o algo menos.

Pero el Ali Expósito no es la responsable del problema que tiene la Policía en La Rioja, ni los Veintisiete mil millones de pesos menos que tiene Quintela por el impuesto a las ganancias.

Porque si no resumimos todo y nos enfrentamos con algo que no tiene ningún sentido.

Después el artista tiene que publicar otro tweet y seguimos en cosas de poca monta y me parece que hoy Argentina, que ya pasó por estas etapas con los gobiernos, kis netas de enfrentamientos, de calificar gente por pensar distinto de tratar, por tener una idea diferente tiene que ir camino hacia lo importante y dejar de lado lo intrascendente, porque es un momento durísimo.

Es un momento delicado y hoy al nuevo Gobierno argentino lo hayamos votado o no lo hayamos votado, le tenemos que pedir solucionar el tema de la inflación y solucionar el tema de la inseguridad.

El resto es todo aleatorio y es perder tiempo en cosas que no tienen importancia y son intrascendentes.

Por eso creo, y me parece que sería bueno que el Gobierno entienda que los buenos tonos no son sinónimo de debilidad.

Los buenos tonos son sinónimo de convivencia y a eso tenemos que ir.

La semana pasada hubo un entuerto que por supuesto, nosotros no le dimos la mano.

Mínima trascendencia porque opinamos, informamos como se nos da la gana dentro de lo que son los parámetros del periodismo.

Se había confirmado que Javier Milei iba a visitar al Papa en gobierno.

Había algunos que estaban muy molestos porque si no lo dice el vocero, no se puede anunciar cómo no se puede anunciar.

Lo que diga el vocero es un problema del vocero y lo que decimos los periodistas es un problema de los periodistas.

No, es que vamos a estar atados al vocero presidencial para dar una información.

El vocero podrá informar lo que se le da la gana cuando quiera, donde quiera.

Y nosotros podremos decir si nos resulta de interés lo que ese día se informó.

Me parece que no corresponde creer que si no pasa por el vocero no es información oficial, porque los periodistas trabajan de periodistas y los periodistas tienen información muchas veces antes que se comunique a través hoy del vocero adorne.

Y antes, a través de la otra vocera, la señora Cerruti, que nos daba tantas clases de periodismo cada vez que aparecía.

Después desapareció los últimos tiempos de la Casa Rosada, pero los tiempos donde daba master class y descalificaba gente y des trataba gente.

Por eso, repito, me parece que más allá de los partidos gravísimos que juega Argentina a finales del mundo en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de recuperar valores en materia de recuperar calidad de vida, tenemos que comenzar a distinguir qué es lo importante y qué es lo intrascendente.

No quiero un presidente tiroteando en redes sociales o con alguna nota circunstancial contra un artista, porque hizo un recital en La Rioja que no es la responsable ni del hueco económico ni del problema fiscal.

Por supuesto que las cuentas tienen que ser ordenadas, prolijas y tiene que haber prioridades en momentos de emergencia.

Tenemos que armar un listado y decir esto sí, esto no.

Esto puede esperar y esto es impostergable, pero bajar un poquito los tonos y volver a diferenciar repito qué es lo importante y que es lo intrascendente, Porque en los últimos años, viendo cómo le va al mundo y lo que hace gran parte del mundo, creo que Argentina se transformó en campeón mundial, pero de la intrascendencia