Editorial Paulo Vilouta: "Militantes del sacrificio"

Qué día difícil, qué día complicado. Y qué día que podríamos haber evitado, porque en la Argentina pareciera que hay un montón de situaciones que sabemos que pueden pasar pero que no tomamos adecuada nota.

Ayer tuvimos un escándalo en la avenida nueve de Julio. Les quiero decir que yo estoy a favor del orden siempre. El orden no es de derecha. El orden no es de autoritario. El orden no es de facho.

El orden es vivir en una sociedad donde tenemos que convivir dentro de un consenso y no hacer cada uno lo que se le da la gana, porque por hacer lo que se nos da la gana durante mucho tiempo en la Argentina creíamos que abordábamos la más rotunda libertad y lo único que hemos hecho es degradar a una sociedad y en muchos casos ir a puntos que rozan con la marginalidad, porque cada uno hace lo que se le da la gana.

Y algunos no interpretan que los países, la convivencia, tienen que respetar leyes y tienen que respetar normas. Yo no puedo vivir en mi edificio y hacer lo que se me da la gana, porque vivo con un núcleo de gente que son pares y son vecinos. Bueno, esto es lo mismo para la vida.

Hacer lo que vimos otra vez ahí en desarrollo social, un escándalo con los señores y piqueteros que marcan y que dicen a la gente vaya para acá, camine para la derecha, suba para la izquierda, entre por allá. Lo mismo de siempre. Falta alimento.

Que el Gobierno dé la respuesta adecuada para poder llegar a una situación que entendamos que realmente está pasando porque no alcanza con aut auditorías mediáticas de una o dos señales de cable que amplifican lo que manifiesta el vocero presidencial.

Hay que explicarlo y si no hay argumentos es porque no hay investigación. Y si no hay investigación, hay que hacerla. Y si hay algún responsable hay que apartarlo.

Lo explicamos mil novecientos veces por lo de ayer. Realmente fue muy desagradable. Muchos chiquitos ahí, en medio de tensión, de gases de carros hidrantes y una argentina que es la que no queremos ninguno como la de hoy, donde está faltando la palabra empatía.

Porque hoy los que toman colectivos en la Argentina son los que militan, el sacrificio, los que se levantan dos horas antes y hoy a las cinco del programa, Eduardo Battaglia, le decían Che, hoy me levanté más temprano y salí más temprano a ver si puedo encontrar el colectivo. Si puedo ir a laburar.

La señora que trabaja en mi casa, una señora grande ya pobre, desde muy temprano comunicándose conmigo diciendo me fui a la ruta, no hay colectivos y no es lo mismo para ella, porque yo puedo tener hoy un gesto y decir te transfiero el dinero que vas a trabajar en otro momento. Pero y si yo no puedo, transferí Selo o si ella no tiene forma de tener el sistema o lo que sea.

Hoy está perdiendo su día de trabajo y la gente vive mucha el día a día en la Argentina no están en blanco, en negro o no sé qué cosa no es auto, no viven con la diaria. Hoy mucha gente y necesita ese dinero para poder vivir.

Y hay otro que lo está perjudicando tratando de beneficiarse. Yo comprendo muy bien hay un derecho, el derecho colectivero no quieren ganar setecientos treinta y siete mil pesos. Quieren ganar novecientos ochenta y siete mil.

Me parece bárbaro. Ojalá pudiéramos ganar todos un millón de dólares el tema es que si no lo resuelven siendo un servicio público, no lo podemos resolver utilizando a la gente como rehén y utilizando a la gente como una prenda de cambio para ver si alguien responde a esto.

Por supuesto que a esta hora de la mañana no hay ninguna solución. Los ministros de perfil subterráneo que tiene este Gobierno no hablan así como pasó con el ministro de Salud, que después se hizo tanto el ofendido y que era cadena nacional. Sí, ministro. Si hay dengue, lo más probable es que usted sea cadena nacional. No podemos estar hablando de Fátima Flores o de lo que vimos anoche en televisión en una serie. No tenemos que hablar del ministro, de lo que está trabajando y de lo que está haciendo.

Y hoy es un día donde los ministros Julio Cordero, Mucho gusto, secretario o ministro de Trabajo y el de Transporte Franco moqueta que ya viene de perder un partido, porque lo de la Juve fue muy desprovisto para mi gusto. Tienen que estar al frente de la explicación.

No son los señores de la UTA, los dueños de nueve millones de argentinos para decidir quién va a laburar hoy si los chicos van a la escuela, si podemos ir al médico, si podemos ir a hacer lo que se nos dé la gana aún a pasear lo que se nos dé la gana, porque pagamos y cargamos un transporte público con dinero nuestro.

Hay que resolverlo y hay que sincerar esta situación de los subsidios. Si hay unidades fantasmas, como hoy hablábamos con Jorge D´Onofrio, declarar que esto no funciona y ver las empresas cómo las hacemos solventes, porque todo es muy fácil dentro de un contexto de subsidio.

Yo no sé si necesitamos tener quinientos líneas de colectivos, no sé qué sé yo. Tal vez somos un país que no asumimos, que somos recontra pobres y queremos vivir con una opulencia que no tenemos.

Entonces queremos tener quinientos líneas de colectivos, novecientos trenes con treinta y seis mil quinientos empleados y queremos tener el INA y con nueve mil quinientos empleados y queremos tener Telam con tres mil cuatrocientos. No podemos tener todo eso.

Entonces decidamos qué podemos mantener, qué tenemos que tener y quiénes están dispuestos a laburar y poner el hombro permanentemente para poder con ese laburo, satisfacer la necesidad de otro y cobrar bien no podemos tener tres planteles de docentes.

Suplente del suplente suplente del suplente, no nos da la guita. Asumamos que somos un país recontra pobre, pésimamente administrado durante siglos y hoy con muchos problemas y con muchas cosas que no son claras.

Ayer veía a Cristina Fernández que estaba ahí con algunas actrices, no? Y le preguntaron cómo esto es horrible, horrible y es poco apuntando contra el Gobierno y contra algunas cosas. Sí, señora, es horrible, pero el gobierno suyo fue espantoso y el último, el de Alberto Fernández y suyo.

Pero ni que hablar. Asumamos también las responsabilidades. Acá hay gente que mira desde un parador. Cree que mira el horizonte como que no tiene responsabilidad.

Y ganó Javier Miley, porque todos ustedes pasaron, tuvieron muchas responsabilidades, no tuvieron autocrítica y dejaron a la Argentina entre todos, incluso al pro y a todos los partidos. Los partidos que formaron parte de todas estas convergencias con cincuenta por ciento de pobres, déjense de jorobar.

Y si tienen una solución Apr Tela, porque el Gobierno en muchos temas, hace agua y hoy a esta hora, el Gobierno argentino tendría que estar determinando a qué hora levantamos este paro o esta retención de tarea.

O esto que no sé ni cómo se llama, pero que deja a nueve millones de personas a gamba y les conté el caso mío personal y les estará pasando a todos ustedes que necesitan hoy, tal vez los cuatro, las cinco o las seis, las ocho o las diez Lucas para poder después ir al supermercado, ir a la farmacia y para hacer malabares mentales para ver cómo hacemos si nos alcanza la plata o no nos alcanza.

Está muy complicado y está muy difícil y me parece que dentro de este contexto de tanto problema tenemos que ser más tolerantes y tenemos que tener empatía y tenemos que darle algo a los que han hecho del sacrificio un ritual de vida.

Ayer veía dos cuadras de cola en constitución, gente que no tenía la más mínima idea si hoy podía viajar o no. Porque los señores de la UTA, porque los señores empresarios, porque el señor ministro de no sé qué, porque el señor ministro de no sé cuánto re resuelvan, re resuelvan a favor de la gente.

Así como ayer vimos algo, desconocemos el resultado, pero importante para la Argentina, que fue el encuentro de ministros del Gobierno con líderes de la CGT que están desgastados. Caras que hoy mucha gente repudia a la Argentina con noventa y dos por ciento de imagen negativa.

No importa, es el encuentro, es pensar algo que en Argentina no funciona la situación laboral ocho millones de personas están en negro, hay que solucionarlo. Cómo se arregla no gritando idioteces de los palcos de un lado y del otro, viéndose reuniéndose, tal vez a cara de perro, pero encontrándose ayer en la casa máxima, que es la Casa Rosada de Gobierno de un país.

Por un lado, el Gobierno nacional y por otro lado, la CGT. Un punto que puede marcar un camino distinto a lo que venimos viendo, donde todo el mundo muestra los dientes, pero nadie muestra ninguna solución.

Ojalá que de acá a la tarde, cuando escuche el programa de Facundo Pastor en el regreso de esta radio, esto esté encaminado y solucionado. Porque, repito, en una Argentina donde te tenés que preocupar de la inflación, de la inseguridad, de la incertidumbre de los precios, no podés estar todos los días con el corazón en la boca. Si tenés la bendición de tener un laburo o de poder estudiar para saber si el colectivo funciona o no para poder cumplir con tu tarea.