Editorial Paulo Vilouta: "Una angustia casi permanente"

Argentina terminando otra semana realmente frenética, no?

Yo ayer prestaba atención y seguía los canales de televisión en la cobertura de lo que pasó adentro y afuera del Congreso.

Y creo que sentía lo mismo que sentís vos, que nos estás escuchando desde hace tanto tiempo y nos acompañáis una sensación de angustia casi permanente que tenemos hoy los argentinos por todo lo que nos pasa por la realidad, que es terrible, que es dura desde hace muchísimo tiempo en materia económica y en materia de seguridad.

Porque yo ayer veía semejante operativo en la plaza de los Dos Congresos y decía pero toda esta gente podría estar hoy trabajando en focos claves donde hay narcotráfico donde hay asaltos, donde hay moto chorros donde están robando más de cinco mil celulares por día.

Cosas que no son nuevas bas, porque yo, gracias a Dios no estoy dentro de esta locura de creer que todo comenzó el mal en la Argentina a partir del diez de diciembre y que los gobiernos que anteceden a Javier Miley han hecho de Argentina una potencia porque realmente no es así, pero yo les vengo marcando algo que no es por repetirlo, pero que me parece que es la clave de mi pensamiento, de estos tiempos que cuesta entender por momentos a este flamante Gobierno.

Qué es lo urgente y qué es lo importante.

Yo ayer veía dentro del Congreso de la Nación, aparte de los doscientos cincuenta y siete diputados que hemos nosotros elegido, que están todos plagados por los mismos vicios, por las mismas costumbres, por los discursos adentro de la cámara, que son igual que en la campaña, con la descalificación permanente, con frases hechas que ya no tienen el más mínimo impacto.

Pero no escuchás a ninguno que te diga Che.

La verdad es que estamos en un país decadente por un montón de cosas, sin hacer el revisionismo.

Si por mas crisis, por Cristina, sí, por Alberto Fernández.

Porque en definitiva, todos tienen responsabilidad más o menos y son ustedes los que están escuchando los que, como ciudadanos, los pusieron a un costado.

Porque acá no llegó hoy Javier, Miley, porque el universo, porque Dios o porque la fuerza del cielo, la fuerza de los ríos acá llegó porque la gente puso un punto final o transitorio a las expresiones políticas más importantes de la Argentina peronismo, radicalismo, machismo o como quieran ustedes llamarlos.

Entonces me parece que el Gobierno de mucha inexperiencia tiene que entender que hay cosas urgentes y hay cosas importantes para mí.

Lo importante ayer pasaba por lo que pasa dentro del recinto para ver si sale o no esta ley para ver si modificamos algo de lo que está decadente en la Argentina para ver si le ponemos un freno racional.

Algunas cosas que pretende Javier Miley hacer como urgentes y que pueden esperar un poco tiempo más que las podemos debatir que podemos encontrar lo que saben.

A los especialistas les dicho qué hacemos con aerolíneas de Hemos de lago la bandera, la idea que tengo desde mil novecientos setenta y cuatro en mil novecientos ochenta y cinco no importa, pensé Sirve, no sirve, la privatiza, la privatiza.

Qué hacemos con su gente, que es notable.

El trabajo que hace está sobredimensionada.

No está sobredimensionada si nos caemos siempre en discusiones vacías y absolutamente estúpidas.

El flamante intendente de La Plata, que pertenece a Unión por la Patria y que no es un hombre que lo podemos poner en la avería de los ajustados y demás, hizo un control en su municipio y en tres días detectó que el cincuenta y seis por ciento de la gente que cobra un salario, uno en el municipio de La Plata no va a laborar.

Esto está mal, está mal y está mal con Garro de juntos por el cambio y está mal con el actual, que es de unión por la patria.

Está mal, no importa quién gobierne, tenemos que terminar con las avivadas, con las situaciones que están cerca de los delitos.

Tenemos que terminar con todo este tipo de cosas porque es un país muy pobre. Es un país que tiene problemas gravísimos.

Entonces me parece que ayer el Gobierno tendría que haber prestado atención y fortalecer su debilidad parlamentaria, manejando el Congreso adentro y encontrando consensos y dejar de lado lo que para mí fue un lamentable show de seguridad en la plaza de los Dos Congresos, con un puñado de simpatizante de la izquierda.

Porque lo de ayer terminó siendo un show.

Yo veo y veo Prefectura, gente, deme policía federal, camiones hidrantes, motos, gente corriendo, gente lastimándose gente a los gritos.

Policía, Lástima.

Qué es esto?

Es el momento para todo esto.

Yo sé que hay que cambiarlo, pero no lo vamos a cambiar un día de febrero frente a un hecho trascendente dentro del Congreso.

Lo importante es lo de adentro.

Lo otro ministra, Patricia Bullrich.

Tenemos tiempo para solucionarlo.

Por qué no lo vamos a cambiar de un día para el otro?

Cuando hemos tenido a Camps el nueve de julio, chicos durmiendo con los padres en carpas en la avenida más importante de Buenos Aires, Construcciones en la Plaza de Mayo de gente acampando pidiendo no sé qué cosa, por milagro, sala y no sé qué otro ladrón de la Argentina.

Otra manifestación en la plaza de los tribunales, con gente viviendo hacinada en una condición realmente incre.

No lo vamos a cambiar de un día para el otro y no lo íbamos a cambiar ayer, porque yo quiero que esas fuerzas estén en la frontera, que estén combatiendo el narcotráfico, que estén laburando en cosas que hoy son más urgentes que poner orden para ver si alguien pone un pie en la calle o en la plaza.

Por supuesto que como ciudadano estoy a favor de la libre circulación y estoy harto del atropello permanente con el cual vivimos los argentinos.

Pero me parece que hay momentos y hay tiempos y que no hay que aprovechar momentos difíciles para tratar de trascender, porque las cosas, por lo general, salen mal.

Emocionante también la parte tan sensible de algunos diputados y diputadas de la nación que ayer, en un gesto de oportunismo total, no todos, porque muchos tienen contacto con la gente, pero otros no saben lo que es pisar la calle.

Cruzaron a la plaza a ver qué era lo que pasaba cuando en realidad estaban intentando interrumpir la sesión del Congreso amparándose en el desamparo de la gente.

Realmente un milagro.

Hemos logrado en el día de ayer rescatemos algo positivo y bueno, y es ver algunos diputados de la nación en contacto con la gente y pisando la calle, cosa que no hicieron ni en plena campaña electoral, donde se estuvieron en un perfil muy bajo, casi mudos y a un costado de la gente.

Para terminar brevemente, la ministra Peto Bello ayer utilizó una frase que a mí mucho no me gustó.

Voy a atender a la gente que tiene hambre, me parece ministra que hay que atender a la gente que tiene problemas porque plantearlo de ese modo suena un poco frío.

Pero lo importante de esto que cuando la ministra puso la mesita en la puerta de Desarrollo Social para atender a la gente con problemas no ingresó uno para hablar con la ministra será que los referentes mandan?

Será que los referentes custodian?

Será que los referentes deciden?

Me parece que algo de esto habrá que ver, porque ya hay veintisiete mil planes objetado por la Justicia.

Pueden llegar a ser entre ochenta y cien mil con irregularidades.

Recién lo hablaba con un hombre que es honesto, que cumplió ese rol como Daniel Arroyo y que no habla por hablar, sino que cuando tiene que opinar, opina.