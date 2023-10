El editorial de Paulo Vilouta "Argentina: Discusiones sin sentido"

Embed

Yo sé que el debate mueve poco la aguja desde el punto de vista electoral, porque esto ha sucedido en el mundo y porque por lo general, en la Argentina, que repito siempre es un país donde no tenemos divisiones racistas.

Gracias a Dios, donde no tenemos problemas ni divisiones de religiones, sí tenemos un problema de pensamiento y los pensamientos están demasiado aferrados, inamovibles en situaciones que han sido muy malas para la Argentina, porque tanto el kirchnerismo como el macrismo nos dejaron muy mal.

Hoy la Argentina tiene una situación realmente preocupante, no por el nivel de pobreza, por el nivel moral, por el nivel de que nos faltan un montón de cosas, porque te vemos un montón de cosas y porque estamos realmente mal y porque si miramos para atrás más allá que transcurrieron estos gobiernos, en algún momento vivimos tal vez algún tipo de ficción, porque si hoy vivimos como estamos, aquello habrá sido algo que no tuvo el sustento o los pilares suficientes para poder constituirse en una forma de vida, como pasó en algún momento en Brasil, en Brasil, en algún momento con los gobiernos anteriores del actual presidente, gran parte de la pobreza pasó a ser clase media, pero de verdad, con sustento, con pilares, con acceso a la educación, con accesos a crecimiento, con la posibilidad de ahorrar con la posibilidad de tener una vivienda con la posibilidad de tener dignidad.

Hoy nosotros miramos para atrás en la Argentina y hay un montón de cosas que decimos Che, yo no lo hago más. ¿Por qué? Porque no me alcanza, porque es un exceso lo que te cobran.

Hemos perdido acá que hablamos de tantos derechos en la Argentina como publicidad hemos perdido muchas cosas y hay gente que perdió casi todo. El cuarenta por ciento está en la pobreza, el nueve por ciento está en la indigencia y el domingo vamos a jugar en el debate.

Algo para mí, determinante para los candidatos. El primer debate, para mi gusto, para el olvido, sin pena ni gloria. Jugamos a no perder frases que a mí no me mueven.

La aguja de un país que tiene que crecer y que tiene que salir el resto. Tonos para el debate, tiempos para cumplir dentro de los dos minutos y que note sobre el timbre, el eslogan de campaña que escuchamos en todos los actos metidos ahí adentro. Pero desaprovechamos una oportunidad gigante porque hablamos de los dos ítems que para mí son los que hoy dominan la escena de Argentina en la prioridad economía.

El domingo nadie nos solucionó absolutamente nada, ni nadie nos despejó una duda. Discutimos generalidades. Dolarización, sí, dolarización, no inflación conmigo salimos conmigo, lo solucionamos.

Mirá, vi una luz acá todo muy barreta. Todo repleto de eslogan. Bueno, el domingo vamos a otra bolilla clave de este examen, que es la seguridad.

Robo piraña No sé dónde salida la puerta de tal financiera pradera en tal barrio hacer otra vez buscando senderos escolares para que los chicos puedan ir a clase porque les afanan los celulares motos chorros por todos lados.

El domingo me imagino que los candidatos van a hablar de esto con un poquito de seriedad o vamos a venir con los slogans, con los gatitos mimoso y con vos.

Estamos discutiendo cosas que hoy no mueven la aguja de la sociedad argentina. El domingo desperdiciamos una gran oportunidad la economía. El domingo no desperdiciamos la gran oportunidad que es la seguridad. El resto de los temas son importantes. Sí, yo soy fanático de la educación y tenemos que educarnos porque cada día estamos más analfabetos.

Los argentinos en todos los sentidos, en cómo razonamos, en cómo pensamos en cómo nos peleamos, en cómo discutimos en los temas a los cuales les prestamos atención. Tal vez creyendo que el diez de diciembre podemos ser Suiza y el diez de diciembre No vamos a ser Suiza.

Vamos a ser un país, tal vez con los mismos problemas, pero sin la ola de la elección que permite creer a través de la esperanza, que todo va a estar muchísimo mejor a partir de un día que marca el calendario.

Derechos humanos importantísimo, Pero hoy ponernos a discutir los setenta, ponernos a discutir hoy si son treinta mil desaparecidos u ocho mil doscientos sesenta y dos hoy con los problemas que tenemos hoy en la campaña. Lo de Patricia ayer con el tema de los abogados con el tema de los delincuentes, hoy ese tema hoy tenemos que ir a los temas que nos angustian y que nos tienen que mover la vida, la economía y la seguridad.

Por supuesto que el domingo también hay dos ítems muy importantes la vivienda, un escándalo. Siete millones de personas en la Argentina hoy no saben cómo viven el mes que viene a la hora de tener que resolver un tema de un alquiler, que era una pavada, que constituía un gasto, pero que no constituía la emergencia y el dolor que significa hoy tener que renovar un alquiler.

Y por supuesto, también el trabajo porque un país que hoy tiene un índice de trabajo con números importantes tiene salarios lamentables, donde a la gente no le alcanza ni siquiera siendo de clase media, ni siquiera estando en blanco. Pero vuelvo a repetir.

Ojalá que el domingo la bolilla y la oportunidad de la seguridad no sea como la de la economía. Basta de golpes bajos. Basta de frases para las redes sociales.