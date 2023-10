El editorial de Paulo Vilouta: "Carta a nuestro futuro presidente/a"

Embed

Mañana ya estamos en veda y hoy vamos a hacer un minuto distinto y diferente antes de comenzarlo.

Cuando hoy planteábamos, yo le preguntaba a todos mis compañeros que aspiran para el domingo no?

Y yo les planteaba la economía y la la seguridad, porque me parece que son valores fundamentales.

Acotó Esto y después les presento lo que quiero que escuchen con mucha atención, pero cuando hablo de la economía hablo de un país que termine de vivir del corto plac, del parche y de la resolución que nunca es definitiva para nada.Hoy el presidente anciano escuchaba.

Ahora tenemos un préstamo de los chinos porque no nos prestó el fondo Presidente, hay que devolver todo esto algún día.

Tenemos que salir de esta historia de los parches, porque tener el dólar novecientos cinco para mirarlo en la pantalla cuatro días porque lo tenemos contenido. Con los dólares que gastamos los chinos no nos sirve. Mire que no sirve. Me parece que gane quien gane la Argentina de mi ley de masa o de Bullrich.

Tiene que ser una Argentina, no de corto plazo, porque así estamos como estamos desde hace siglos y profundizado hoy con una economía alarmante y con una infracción que está altísima. El minuto de hoy va a ser diferente porque en algún momento me pasaba por por la cabeza.

Digo Che, por qué no le hablamos a los tres candidatos con chances el domingo? Por qué no le hablamos a Sergio más a Patricia Bullrich y a Javier Miley con lo que sentimos y con lo que queremos. Y me encontré con una carta abierta y completa que planteó Alejandro Lerner. Alejandro ayer habló con Marcelo Palacios aquí en la radio y había hablado con nosotros cuando se jugaban las paso.

Se acuerdan que tuvimos una nota muy, muy agradable y Alejandro escribió una carta carta a mi futuro o a futura presidente y me parece que sintetiza muchas cosas que sintetizamos los que trabajamos en este club de madrugadores, que estamos todos los días juntos en esta distinguidísimo casa que es radio La Red entre las seis y las diez de la mañana.

Mi minuto de hoy Lo comparto con la carta completa de Alejandro Lerner una figura super popular y súper querida en la Argentina que redactó la carta a su futuro presidente o presidenta, que va a ser el mío, la mía, la tuya o el tuyo.

Escuchen:

"Carta a mi futuro presidente o presidenta:

Tenía ganas de comunicarme con usted antes que se encuentre envuelto o envuelta en las responsabilidades, los compromisos, las presiones, los quilombos y todo el poder que va a tener cuando usted finalmente se siente en el sillón presidencial, más allá que yo lo haya votado o no, vamos a tener que convivir con usted y su equipo por cuatro años más de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras ilusiones y urgencias. Háganos la gamba. Sea quien sea, estaremos esperando que usted nos ayude a retomar el camino del trabajo, de los valores y de una Argentina digna y sin grietas. Queremos vivir en paz. No le voy a pedir que cumpla con todas sus promesas. Ya hemos visto que no hay nada más frágil que una promesa que se pierde entre los remolinos de las campañas. Esta vuelta le pido que no se olvide de los jubilados. Ellos tienen menos tiempo para seguir esperando y hasta ahora siempre los han cagado. Que el trabajo de una vida entera se les reconozca a través del esfuerzo de todos los ciudadanos que pagamos impuestos para que indefectiblemente regresen a la gente y que no sean devorados por la infinita avidez del Estado".