El editorial de Paulo Vilouta: "El camino es otro"

Yo creo que en todos los temas no hay que pararse en ningún extremo, porque en la Argentina nos acostumbramos que si no estamos en una orilla y estamos en el medio y el agua ahí es un poco tibia y el agua y yo no estoy convencido de eso.

Yo estoy convencido que podemos dialogar con todos, que podemos hablar con todos, que podemos objetar a todos que podemos venerar algunas cosas y también podemos decir que está bien o qué está mal.

No importa de quién venga, porque si no armamos una vida en un circulito donde solamente hablo con los que piensan como yo, solamente dialogo con los que piensan como yo y después descargo todo el día con los que no están en mi misma línea.

Nosotros de nuestro trabajo y ustedes desde Twitter, por ejemplo, generando una guerra.

Yo a veces digo pero por Dios, cómo vivimos con este grado de tensión.

Por eso yo digo en la Argentina no importa quién lo dice, si no sirve o no sirve y creo que hoy es un día bisagra porque los argentinos de algunas cosas tenemos que salir.

No podemos estar veinte años dando vuelta alrededor de lo mismo veinte años con los mismos conflictos y no avanzar nada.

Siempre paso para atrás.

Y me parece que hoy la inquietud que tiene este nuevo Gobierno de diez días en la Argentina es la misma inquietud que tuvieron otros y que no lo pudieron llevar a cabo porque no funcionó o porque siempre estamos con una cuota de muchísimo temor.

Pero pienso que hoy el tema piquete en la Argentina es un tema donde hay amplia coincidencia, porque estamos todos de acuerdo que acá no estamos en contra de la persona pobre.

No estamos en contra del que lamentablemente no tiene un trabajo y tiene que tener un plan.

Estamos en contra de un sistema extorsivo que pone a la gente en la calle, un sistema extorsivo donde decimos más allá que yo tengo respeto y diálogo con ellos.

Por qué hay un señor Belliboni, Por qué hay un señor Pérsico?

Por qué hay un señor Menéndez que manejan todo esto?

Si muchos pobres se manejan desde el corazón generoso de Margarita Barrientos o desde la Iglesia Católica o desde la Iglesia evangélica o desde un montón de gente que con el corazón o carita, se meten en los barrios carenciados y dan una mano.

Por qué dependemos de estos personajes, estos personajes en la vida pública?

Después van a una urna y sacan el dos por ciento.

No los vota nadie, tal vez porque no coinciden con el sistema.

No estamos de acuerdo con que alguien diga que en la Argentina se termina la libertad de expresión con que en la Argentina se termina la libertad de manifestación.

Eso no, pero sí habrá que terminar con esta locura donde no se puede transitar donde no se puede cruzar una calle donde no se puede tener un local donde no se puede llevar una vida normal y donde también exponemos a un montón de gente que se queja porque la están extorsionando.

Hasta anoche había cuatro mil trescientos denuncias.

Hoy van a ser muchas más.

Qué es esto de tener que dar presentismo por ir a una marcha?

De dónde salió esto, quién lo inventó y por qué?

Y si yo no puedo?

Tengo que encontrar un suplente, porque si no pierdo un esto solamente se ve la Argentina, donde no se respeta nada, no se respeta una norma de tránsito donde no se respeta una ley donde todo es interpretativo.

Anda a cortar la avenida principal, acá, al lado de Brasil.

No hablemos de Chile, donde la policía para mi gusto, se desborda.

Anda a Cuba a cortar una calle, anda cualquier país.

Ayer en Alemania hubo un corte muy importante, pero sabés cuántos cortes hubo en el año de importancia?

Uno.

En Argentina, ocho mil.

En Francia vemos manifestaciones y muchas muy violentas, o paralizan un servicio público perfecto.

Pero es la última instancia en Argentina.

Es la primera, siempre en todo.

Y creo que acá, más allá de sacar algún tipo de ventaja política, los políticos tendrían que estar viendo no importa quién encuentra la solución, sino si la encontramos porque hay una amplia coincidencia.

Victoria Tolosa Paz, que fue ministra hasta hace muy poco tiempo, hizo una presentación para que no haya chicos en el acampe piquetero en la Plaza de Mayo o el Ministerio de Desarrollo Social, porque con buen tino decía bajo esta extorsión, no negocio.

Y cuando veía la gran cantidad de chicos ahí tirados, la verdad que la presencia del chico no va.

Esto pasó también con Sergio Verne.

Sergio Verne en un corte de la autopista de Buenos Aires.

La Plata le dijo a los camioneros Tienen cinco minutos para desalojar y no pasó nada.

No hicimos un avia corpus.

No salieron los organismos de derechos humanos.

No soñó el señor Pérez Esquivel con un grupo de abogados?

Tal vez tenían sintonía con Bernie, el propio Verne, el propio Verne, que tiene plena coincidencia con este tema de lo que es el desorden y el desborde que criticó hace muy poco tiempo, el cinco de abril de dos mil veintidós, la entrega de los planes sociales diciendo Coincido con Rodríguez Larreta y con Bullrich.

Coincido con la recta marco, una diferencia con relación a lo que fue mi paso en el ministerio.

Pero estoy de acuerdo con que esto no va.

Transformaron un millón cien mil planes sociales y hay que tener otorgar trabajo.

O sea, hay amplias coincidencias.

Dejemos de sacar ventajista.

Y si no, escuchemos a Cristina Kirchner, que hoy estaba con los recuerdos de no sé qué cosa del presidente, pero que sostenía esto con relación a los piquetes.

Escuchen, todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar y no complicándose la vida al otro.

Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana donde todo el mundo protesta.

Vamos a tener nosotros que legislar y la justicia fundamentalmente actuar ante estos casos, porque no podemos solos organizar las cosas aunque no estemos de acuerdo con IP, aunque no estemos de acuerdo con nada, por favor, en el respeto a los demás ciudadanos.

Pongámonos de acuerdo de una buena vez por todos.

Lo único que les pido una norma de convivencia urbana.

Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación.

Una norma de convivencia y me parece que es la clave, porque esto llegó a un límite.

Esto llegó a un tope y esto, además, no es el camino a la solución, porque ni con Stanley, ni con Arroyo, ni con Zabaleta, ni con Tolosa Paz hemos logrado disminuir la pobreza, que es el problema que tenemos los argentinos.

Ni hemos logrado que las personas que hoy no tienen trabajo puedan capacitarse y trabajar ni hemos logrado que los chicos que terminan la escuela antes de tiempo la puedan retomar y se reciban.

Lo único que hemos logrado tener más de cuarenta por ciento de pobres, más de cinco por ciento de indigentes, medio país pobre.

Me parece que el camino es otro, el de la educación, el de los buenos alimentos, el de la convivencia, el del diálogo y el de entender que los planes no son un plan de vida.

Son una situación transitoria para salir de emergencias, para mi gusto muy, muy largas en la Argentina, donde mucha gente merece el plan, pero no merece ser tratada como un plan para que algunos arriba se beneficien y transforman la pobreza en una gerencia.