El editorial de Paulo Vilouta: "El sueño argentino"

Punto número uno. Senadores y senadoras; señora Cristina Fernández, por favor, a ponerse las pilas con el tema de la ley de alquileres. La actual es mala y la nueva que tiene media sanción es mala. Busquen una alternativa. Pero trátenla hoy, mañana no hay tiempo. Hay 120 mil personas a punto de perder su casa. Hay una angustia generalizada de mucha gente que no sabe cómo va a vivir. Ustedes, que hoy están cuestionando a futuro los derechos de otros candidatos, defiendan los derechos.

La ley actual es un desastre. La ley que quieren promover como nueva es mala. Cámbienla, pero hagan algo. Acá hay gente que no la vemos hoy. El presidente de la Nación, tan desdibujado que tenemos, está inaugurando la pavimentación de la ruta provincial 3 en Catamarca. Está en otro mundo. La señora vicepresidenta no puede estar preocupada en que entendamos los pliegos de la doctora Figueroa para que siga en Casación. No. Tenemos que estar con el tema de los inquilinos y no hay tiempo.

Punto número dos. Es realmente alarmante que la carne tenga un 60% más de valor que hace unos días y una disparada que no se daba en 18 años. En un país donde tenemos una crisis, a mí y a muchos de ustedes seguramente no les molestaría por un tiempo decir "bueno, comemos tal cosa y no comemos tal otra". Pero hoy tenemos un problema con la carne, el pollo, el cerdo. Ni que hablar del pescado, de las verduras, de las frutas.

Tratemos de ver cómo resolvemos este inconveniente porque en breve, en diciembre, vamos a tener una Argentina que arranca desde un kilómetro cero. La Argentina de Bullrich, la Argentina de Massa, la Argentina de Milei. No sé cuál va a ser. Pero por favor, tratemos de ver cuál va a ser porque estamos planteando una ilusión para diciembre y más allá de que las ilusiones son buenas, porque toda la población, toda la sociedad, las tiene que tener, hay que ser realistas y me parece que tanto Bullrich, Massa y Milei deben explicar que viene una Argentina muy, muy complicada.

Y si no lo tienen claro, empiecen a trabajar con estos focus group que están encargando para ver cómo encaran la campaña política en este tramo y vean cuáles son las preocupaciones y los deseos de la gente.

