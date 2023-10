El editorial de Paulo Vilouta: "Falta entusiasmo, sobra incertidumbre"

Embed

Una sociedad aturdida y atemorizada, cosa muy rara porque en otras partes del mundo, cuando estamos ante un hecho tan fuerte como es la elección de un presidente para los próximos cuatro años, existen otro tipo de sensaciones o de sentimientos de esperanza, de buena energía.

Hoy en la Argentina estamos viendo y leía este trabajo, una falta de entusiasmo muy pronunciada, donde sobra incertidumbre, donde hay un estado de alteración donde hay un estado de rapidez por todo.

Y esto tiene que ver con una vida que llevamos, que tal vez nosotros nos damos cuenta que la llevamos mal cuando escuchamos a gente que en otras partes del mundo vive con un, con un pie en el freno o que vive situaciones diferentes, pero con miran un poquito a la Argentina y nos damos cuenta.

Miramos para atrás más allá que hay que mirar para adelante porque vamos a votar y somos un país sin crecimiento económico desde el dos mil once, cuando la torta se achicó no solamente por el paso del tiempo, mmm uno, sino porque somos un diecisiete por ciento más de habitantes desde aquel dos mil once a la actualidad.

Al no crecer, dividimos cada vez por mayor cantidad de personas lo que tenemos y realmente es una situación muy compleja, porque desde el dos mil once no hay crecimiento, lo que obliga a los cinco candidatos y a los tres con chance cierta de ser presidentes a tener que plantear una estrategia de cambios sustanciales a partir del diez de diciembre.

No da más o no aguanta más un sistema donde no se crece, donde el empleo privado no tiene lugar y donde, sin hacer ninguna reforma o sin ninguna alteración, vamos a seguir transitando tiempos de declive permanentemente.

Vuelvo a repetir con una población que creció un diecisiete por ciento porque se plantea la incertidumbre y tanto miedo al veintitrés de octubre.

Uno se pregunta Bueno, tendrá que ver con las variables generales y porque hay una sociedad que tiene que recuperar la capacidad de tener una historia que lo vuelva a motivar, que lo vuelva a entusiasmar, que vuelva a creer en que puede tener cosas básicas para poder crecer, que son fundamentos de estabilidad, nada más y nada menos.

Y además, creo que toda la incertidumbre está planteada por un escenario donde hablamos de un montón de cosas que no se cumplen.

Por eso hoy estamos atados o pendientes de encuestas que el catorce de agosto le dejamos de creer.

Cuando vimos que los números no coincidían ninguno con la realidad y el quince de agosto retomamos otra vez la creencia sobre algo que tiene que ver con nuestro país.

Yo les soy sincero, creo la parte de los sentimientos de todos ustedes cuando los entrevistan y les preguntan cuáles son los problemas de los argentinos Inflación, inseguridad, incertidumbre en el resto, la verdad que los tengo que entender porque nosotros formamos parte de una dinámica todos los días.

Acá, en el programa, donde hablamos de encuestas de números, la consultora tal el consultor tal, algunos vean que ya ni publican por el temor a tener un incendio el día después.

Pero esta incertidumbre tiene que ver, porque si hacemos un breve ejercicio y nos vamos al mes de agosto.

Milei no estaba.

Primero el espacio para nadie, nadie lo vio Y Mili salió.

Primero la paso.

Larreta y Bullrich nos contaban, estaban cabeza a cabeza.

Algunos hasta planteaban un escenario de Horacio por arriba de Patricia.

No lo vieron.

Patricia Bullrich diecisiete.

Horacio Rodríguez Larreta once.

Milei ¿Cómo votamos todo el año, eh?

Como es un país que no tiene problema, nos dedicamos a jugar, a votar, a votar, a votar, a votar en todas las provincias.

Mi ley no hace pie a nivel nacional porque en las provincias con los candidatos que tiene le va muy mal.

Le fue muy mal con los candidatos, sí, pero le fue muy bien a él el APA porque ganó en casi todas las provincias argentinas juntos por el cambio, ganó en provincias impensados, donde nadie lo pudo anunciar una semana antes.

En Chaco nadie vio que perdía Capitanich.

Al contrario, muchos lo daban en una paridad o lo daban ganando junto por el cambio.

Ganó en San Juan y en San Luis, donde nadie lo pronosticaba.

Por supuesto que sí pronosticaban la provincia de Mendoza y una contundencia importantísima en la provincia de Santa Fe y además, Chaco.

Con todo esto se generó aún más incertidumbre para el escenario del próximo día domingo, donde nos comenzaron a hablar del voto útil donde nos comenzaron a hablar de paridad, donde van a escuchar esta semana que algún candidato a candidata está en línea de crecimiento, que otros no suman que otros tienen un techo, que otros tienen un piso.

Vuelvo a repetir, falta entusiasmo, sobra incertidumbre.

El lunes estaremos analizando seguramente un escenario de balotaje En la Argentina estamos viviendo una situación inédita y a su vez también impredecible, donde la sociedad argentina no solamente sufre por las cosas cotidianas, que son una crisis económica y un crisis social muy, muy profunda, como tantas veces a lo largo de la historia, sino que también ahora también tiene otro tipo de crisis.

En otro sentido, no saber qué va a pasar o vivir haciendo de la vida un consumo casi cotidiano y diario, porque no tiene expectativa de un futuro formado a muy pocos meses, ni siquiera a un año.

Pensar dónde puede estar, cómo va a estar y cómo quiere estar.