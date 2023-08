El editorial de Paulo Vilouta: "Habló la incertidumbre"

El ir a votar siempre es un hecho muy trascendente. Pero también tiene una gran trascendencia porque sabemos lo que significan las PASO. Últimamente, en nuestro país se dirimen internas que son altamente competitivas. Hoy, pensemos que hay una candidata ganadora de un espacio, como Patricia Bullrich, y un contendiente perdedor como es Horacio Rodríguez Larreta. El valor que tiene jugar una interna.

Pero en los últimos tiempos, las primarias se han puesto muy peligrosas, como sucedió hace algunos años, cuando Alberto Fernández le ganó contundentemente a Macri y pasamos de un viernes estable en materia dólar a un lunes absolutamente inestable y con la desesperación del oficialismo.

Son un montón de situaciones que compactan un país, que ahora, en 69 días, estará gobernado por un oficialismo que está tercero y que tendrá que encontrar un camino para levantar, y una oposición que está primera y segunda, con muchos puntos de coincidencia, donde también tendrán que enamorar y prometer.

Porque ayer, entre otras cosas, en esta Argentina tan particular, nos metieron a todos los argentinos en la militancia de la incertidumbre. No sabemos dónde estamos. ¿Teníamos un país mejor el viernes? Creo que no, pero hoy estamos en la incertidumbre de no saber. Porque todos los pronósticos cayeron y no tienen que ver con la realidad: ni Massa fue el candidato más votado, ni lo que pasó en las provincias impactó en Milei, ni el andar de Larreta en la Ciudad le permitió ganarle a Patricia Bullrich.

