El editorial de Paulo Vilouta: "La Argentina que no queremos"

Cuando nosotros vemos lo que le preguntan a la sociedad argentina y la sociedad argentina responde, nos damos cuenta de que tal vez hemos naturalizado un montón de cosas que están muy mal. No es que las avalamos, las rechazamos, pero perdimos fuerza o nos cansamos.

Ayer veíamos este hecho policial en el que una persona tenía 40 ingresos en una comisaría y no pasó absolutamente nada. Naturalizamos mos porque nos hemos acostumbrado a vivir mal.

También ayer veíamos este escándalo de dos expresidentes que la sociedad argentina, salvo grupos de fanáticos, han cancelado, como Cristina Kirchner y Mauricio Macri, que no pueden ganar una elección y por eso no se presentan. No les dan los números a ninguno de dos.

Es esta Argentina detenida en un montón de cosas y que no puede progresar.

Pero cuando la vida está en juego se rompe absolutamente todo. Y cuando yo leo que murió una persona tras descompensarse en un colectivo que estaba varado en la ruta por los cortes en la provincia de Jujuy, me doy cuenta de que estamos muy insensibles, que estamos naturalizando la tragedia, y avalando los hechos delictivos. Porque las rutas no se tienen que cortar, ni a favor de Gerardo Morales ni en contra de Gerardo Morales; ni a favor de Horacio Rodríguez Larreta ni en contra de Horacio Rodríguez Larreta; ni a favor de Sergio Massa, ni en contra de Sergio Massa. A favor y en contra de nadie.

Vivimos preocupados si pasamos o no pasamos, pero eso es un hecho menor cuando vemos que una persona muere. Estamos hablando de una señora, Virginia Flores Gómez, boliviana, residente en la provincia de Buenos Aires. Este domingo había decidido volver a su país en micro y en Abra Pampa se desmaya en el colectivo, que estuvo parado horas en un corte de la ruta.

