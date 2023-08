El editorial de Paulo Vilouta: "Límpiennos de esta lacra"

Va a llegar el día en que tengamos que hacer algo distinto. Ayer hablamos con el abuelo de Morena; hoy estamos hablando con Victoria, la hermana de Juan Carlos. Familias destruidas por un sistema de mierda que pondera a los delincuentes en la Argentina.

Hicimos y creamos un sistema a favor de los delincuentes. Les abrimos la puerta para que salgan a robarnos y a matarnos todos los santos días. A mí me importa un bledo si cambiaron los códigos, si la droga, si la marginalidad, me importa poco. Necesitamos soluciones porque Victoria marcó algo que sentimos todos los argentinos todos los días: cuando salimos a la calle, no sabemos si nos va a tocar a nosotros.

Embed

Las balas cada vez pican más cerca. Si no es un familiar, es un amigo; si no es un amigo, es un vecino; si no es un vecino, es un compañero de trabajo. Hagan algo. Dejen de chamuyarnos con el tema de la inseguridad. Si aman a los ladrones, quédense ustedes con los ladrones, pero límpiennos de esta lacra.

Ayer fue morena, hoy es Juan Carlos. Todos los días, un ciudadano de bien, gente que labura, que se rompe el alma, que estudia, que hace una Argentina diferente, para que una banda de parásitos delincuentes apañados por la Justicia y gran parte de la política argentina vivan y dispongan de nuestra vida.