El editorial de Paulo Vilouta: "Más nivel por favor"

Mi preocupación es larga porque me escuchan todo el año, no?

Y en los últimos años, por un montón de situaciones que se vive en el país, que para mi gusto son insólitas y que nunca dan soluciones.

Hoy, con una situación muy compleja, porque los bolsillos están exhaustos.

Y hace un rato hablando con invitados que nos hablaban de distintos sectores tan sensibles como es el combustible, la comida, nos planteaban algo que tal vez nos invita a reflexionar.

Está la carne tan cara?

O están los sueldos tan bajos Porque en la Argentina, en esta Argentina, que en algún momento decidimos inventar algunas cosas y creer que todo se congela y que nunca pasa absolutamente nada.

Un día todo se descongela hasta los glaciares.

En el sur hay momentos que tienen desprendimiento y según mi lo que pasó, lo mismo pasa con la economía argentina.

Hemos vivido y vivimos bajo situaciones de ficción.

En un montón de casos, tal vez sin darnos cuenta lo complejo que estamos en nuestros ingresos.

No nos dimos cuenta que los jubilados están todos bajo línea de pobreza en la Argentina, porque hoy estamos, por supuesto, preocupados ante el cambio de lo que podría ser una ley por otra que los jubilados cobran.

Pero lamentable.

Vos que tenés a tus viejos o vos que tenés a un amigo, todos tienen que abastecer y acompañar a sus papás o a sus abuelos con algún dinero Es vergonzoso, porque yo creo y tuve la suerte que mis padres pudieron manejarse con total autonomía.

Lo que debe ser para un padre que en algún momento manejó la economía de nuestra casa, decidió nuestro futuro desde la economía, desde la salud, desde lo que hicimos y cómo crecimos.

Llegar a un momento clave de su vez y ché, si no es por mi hijo o mi hija.

Hoy no sé cómo mantenerme.

Ayer escuchaba el testimonio de una señora a propósito de la preocupación que le pegó a algunos por jubilaciones que hasta ahora no le prestaban atención y decía Si no era por mi hijo, vivo bajo un puente porque no puedo alquilar, pero no ni un departamento.

No puedo alquilar ni una pieza en estos hotelucho que hay acá en la ciudad, que dicen hoteles y son casas de no sé qué año y en un estado deplorable no pueden alquilar una vivienda, no pueden darse un gusto, no pueden comer, no pueden nada, no pueden nada.

Están todos bajo la línea de pobreza porque en la ciudad necesitan más de cuatrocientas.

Lucas para no ser pobre y gas ganan cien y le dan un bono y creen que tienen que dar la vuelta olímpica festejando la situación tan irracional de lo que esto significa.

3:19Pero esto significa también que tenemos que poner una alerta y no ponernos a pensar si la ley de Fernández fue mala, si la ley de Macri fue mala, si no superar esas dos leyes que fueron malas y que los perjudicaron y ponernos a laburar de verdad, porque el sistema jubila está colapsado.

Entre otras cosas, necesitamos gente que tenga trabajo formal para que aporte por cada jubilado.

Necesitamos cuatro activos.

Hoy creo que tenemos uno y medio en este cuarenta y siete por ciento de informalidad.

Entonces, en vez de estar dando tanto debate en Twitter, tanta frase sin ningún tipo de contenido, tanta agresión tan poco contenida en terapia psicológica, empecemos a pensar cosas serias.

Pidámosle a los funcionarios también que aflojen un poquito con las redes sociales y se metan un poquito con las realidades.

Por qué no nos ponemos a pensar cómo superamos el problema de los jubilados hoy, más allá del parche que este Gobierno intente ahora, para darle un poquito de sustentabilidad a los próximos meses, por qué no nos ponemos a laborar también en una ley laboral en la Argentina, donde nos damos cuenta que tenemos privilegios, algunos y la mayoría de desventajas?

Por qué?

Porque estamos en blanco y estamos atados a un sistema de otro tiempo que hace que el cuarenta y siete por ciento esté en negro.

No pensamos en los que están en negro, No, Tampoco pensamos en los jubilados pensamos solamente cuando hay un cambio de gobierno o cuando podemos armar algún plan para Che Bu.

Mirá lo que dice éste y yo Gobern hace cinco días y el otro gobernó hace ocho años.

Tengan un poquito más de de nivel a la hora de plantear cosas.

Yo comprendo que para el frente de todos y para juntos por el cambio, debe ser mortificante.

Que un tipo que tomaba café en los estudios de televisión y hablaba de economía hoy sea el presidente de la nación, pero traten de aportar ideas porque todos tuvieron su tiempo, el Guillermo de seis años y el macrismo cuatro.

Y me parece que la gente votó en contra por alguna razón, no, porque es de mente loca o desquiciada, aun sabiendo los despelote de hoy.

Porque ayer yo veía la angustia del supermercado o la angustia de las colas de la estación de servicio y me parece que será el momento también.

Más allá de lo que plantea el vocero, adorne que haya también por parte del Gobierno algo que muchas veces no se tiene cuando se asume el poder y es la sensibilidad para darse cuenta de lo que está pasando hoy el Gobierno, más allá de todas las correcciones que deba hacer o que intenta hacer, porque todos sabemos que vivimos una ficción durante un montón de tiempo y que las ficciones tienen pata muy corta y las mentiras aún más.

Pero para pedirle a la gente que acompañe para pedirle a la gente esfuerzo para pedir sangre, sudor y lágrimas, como pidió Israel para bajar la catastrófica inflación, hay que ser claro y hay que encontrar paliativos, paliativos de verdad y paliativos justos, porque no todos vamos a tener los mismos beneficios.

Si yo tengo un trabajo en blanco, si yo tengo la posibilidad de tomarme un descanso, si yo tengo la posibilidad de pagar un gimnasio, si yo tengo la posibilidad de comprar alimentos, si yo tengo la posibilidad de hacer algún tipo de cosas, no puedo pagar cincuenta pesos de colectivo.

No, no puedo pagar un servicio de lo que sale más barato que comprarme una hamburguesa en la esquina de mi casa.

No, no puedo apagar el agua, la cual no me la miden y la puedo utilizar cuando quiero, donde quiero los litros que quiero, Como si fuera nada, no, porque yo puedo y porque yo trabajo.

Hay mucha gente que no puede, Hay mucha gente que quiere y no puede.

Hay muchos jubilados en la Argentina que terminaron su vida laboral.

Entonces también vayamos a un sistema de justicia.

Se acuerda cuando lo discutía yo con Matías Gámez, que decía Che Matías, el pre previa me parece bárbaro, pero dáselo al que lo necesita, no?

A un tipo que lo utiliza como y mi Me rebajaron setenta.

Lucas, no tratemos de tener un plan más justo, más equitativo, más equilibrado y dándole una mano al que necesita hoy casi todos.

Porque los sueldos son muy malos porque los sueldos son muy bajos y porque tenemos un problema gravísimo de hace mil años, la inflación.

Ojalá entendamos que con inflación, con inflación, siempre vamos a tener la misma situación.

Miro a los costados, no hay un país con el problema argentino.

Ayer doce coma tres.

Sabe cuánto tiene Brasil?

Nuestro socio y vecino por año.

Tres.

Sabe cuánto tiene Bolivia?

Cero Coma y pico.

Sabe cuánto tuvo Bolivia en la década del ochenta?

Veintidós mil.

Y salieron.

Israel también salió, pero necesitamos un plan.

Necesitamos ideas y necesitamos también un poquito más de nivel para que los que estuvieron y no emboscaron tengan prudencia.

Y los que no estuvieron y tienen alguna idea o tienen la posibilidad, o aquellos que desde el cualquier lugar hoy puedan hacer algún tipo de aporte, lo hagan porque hay mucha gente que la pasa mal.

hay un nuevo sector de la población argentina que desde hace un tiempo comenzó a tener límites y restricciones y profundizamos esta semana con la liberación de muchos precios.

Pensemos rápidamente que el mundo ya no habla de inflación, salvo Venezuela, salvo Zimbabue y lamentablemente, salvo Argentina