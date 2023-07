El editorial de Paulo Vilouta: "Nadie resuelve nada"

Algunas personas en la radio me planteaban hoy que no hay propuestas. Sin embargo, hay propuestas desde el punto de vista electoral, aunque tal vez no las escuchamos porque estamos con poco crédito para creer cosas y pensamos que hay demasiado eslogan.

Por eso, creo que se puede ir instrumentando algo ahora. Porque algunos gobiernan el país, otros gobiernan las provincias, otro gobierna la Ciudad, y se podría ir instrumentando algo, por lo menos para ir contrarrestando esta sensación de lo que fue la primera encuesta de la mañana que se hizo acá: el desinterés importante por ir a votar.

El tema de las propuestas pasa fundamentalmente por la falta de credibilidad de la gente, porque no vamos a los temas de todos los santos días. Hoy estamos discutiendo si los espacios de Bullrich y el espacio de Larreta fueron en son de paz o en son de guerra, Hoy estamos escuchando si es necesario tener más a Cristina Fernández en la campaña para ver si los kirchneristas se afirman en esa fórmula.

Discutimos esto y si Milei puede o no puede, si llega o no llega, cuando hay temas de altísima preocupación. Por ejemplo, un informe que señala que los motochorros mataron a 45 personas este año en el AMBA. Hoy tenemos que los motochorros sigue siendo la mayor amenaza en el área metropolitana.

