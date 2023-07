El editorial de Paulo Vilouta: "Necesitamos una ley de alquileres seria"

Nadie piensa en nadie en la Argentina, todo es campaña. Como cuando uno ve a los diputados y los senadores que votamos hace dos años para cumplir cuatro años en una cámara y seis en la otra, y nunca tienen actividad. Ayer fue un día muy particular porque después de 72 días sin sesiones en el Congreso, después de 72 días de vacaciones, se plantearon, entre otras cosas, algunos temas que son desesperantes para la gente: los créditos UVA, donde personas que sacaron un crédito por 2 millones de pesos hoy deben una fortuna; y la ley de alquileres, que en la Argentina es una vergüenza, porque lograron a través de una pésima ley que tiene tres años de vigencia, arruinar a los inquilinos y arruinar también a los locadores.

Porque en un país donde hay capitalismo hay derechos para el dueño, para el que alquila y hay derechos para el inquilino, el que necesita una vivienda para poder vivir. Acá se hizo una ley que tiene la particularidad de perjudicar a todos por igual: al locador porque firma un contrato que con esta inflexión brutal que tiene la Argentina en un momento se convierte en monedas y está exponiendo su capital; y perjudica sustancialmente a los inquilinos., que hoy necesitan como seis ingresos para poder entrar y un sinfín de requisitos.

Pero año tras año, cuando van a ver el valor de lo que tienen que pagar, les aparecen cifras que muchas veces superan a la inflación. Hoy hay una angustia generalizada porque mucha gente no sabe cómo vivir. La primera alternativa es "me achico", y cuando salen a buscar no encuentran y tienen que terminar arreglando con el viejo locador, que le va a pedir una cifra acorde a estos tiempos porque ese locador también va al supermercado, toma un taxi y manda a los chicos a la escuela.

Ayer era un día muy importante porque se pidió que se tratará un proyecto que planeaba la derogación de esta ley tan injusta, y que tuvo, insisto, la particularidad ser mala para todo el mundo. Después de 72 días sin sesión en el Congreso, de descanso, o de estar en otra cosa como la campaña infinita, se plantea un debate de derogación de la ley de alquileres, 18 diputados de Juntos por el Cambio estaban afuera del Congreso, ausentes. Ni que hablar los del oficialismo, que están chochos con esta ley que perjudica a todo el mundo, a gente que no sabe dónde va a vivir cuando se le venza el alquiler.

