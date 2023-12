El editorial de Paulo Vilouta: "Números que impactan"

Embed

Me quedé medio impactado con el número que contó Margarita Barrientos, porque yo siempre mido un poco la pobreza.

Vuelvo a repetir.

Para mí una de las cosas de muy buen funcionamiento en el Gobierno.

Alberto Fernández ha sido Indec.

El señor Marco, La Vania es de una seriedad extrema.

No habría que marcarlo porque tendría que ser algo normal.

Che, damos datos de pobreza, damos datos de indigencia, damos todo lo que tiene que ver con un censo sin falsear.

Y Marco lo hizo a tal punto que Javier Miley consideró que era importante mantenerlo y Marco la baña, siguió cosa que también a mí me parece bien, porque cuando hay un buen funcionario o una buena funcionaria, por más que tenga una idea política, es bueno contarlo.

Y en este caso en el INDEC se cuenta lo que pasa.

Cuál es la inflación perfecto?

Cuáles son la cantidad de pobres, cuánto es la cantidad de indigentes?

Y hoy Margarita contó que está al tope con tres mil setecientos comensales en las próximas horas, en un momento muy delicado porque diciembre en Argentina, desde el dos mil en adelante, siempre fue doloroso, difícil y de mucho dolor.

Apareció en las últimas horas la nueva ministra, Sandra Peto Vello, que mantuvo y dijo lo siguiente Con relación al tema Planes para los próximos días, organizaciones piqueteros han convocado una marcha de protesta.

Todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los Cortes perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de capital humano.

Nos preocupan.

Es especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas.

Es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones para ser bien claros.

Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle.

Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra.

El que corta, no cobra.

Creo que tiene que estar muy claro esto porque en las últimas horas noto que hay algunos problemas de interpretación.

El que corta no cobra. Después veremos cuál es el sistema de implementación, si funciona el sistema de reconocimiento facial, si funciona el hecho que a una persona le pidan su número de documento.

La semana de Rodríguez está en medio de un escándalo con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, con Mauricio Macri, con Alberto Fernández hemos tenido y tenemos siempre libertad de expresión.

Acá no se corta la libertad de expresión, acá no se corta la libertad de manifestación, lo que sí se plantea.

Y hoy salió una encuesta hecha por la uva que hay un sesenta y cinco por ciento largo en la Argentina de personas que están a favor de terminar con los cortes de calle y no contra los piqueteros que van a Desarrollo social, ni contra los piqueteros de Bell Boni, ni contra los piqueteros de Pérsico, ni contra los piqueteros de Grabois Contra un sistema que se adueñó de las calles en la Argentina en un sinfín de crisis que no encontró nunca la solución porque la pobreza es más amplia, la indigencia es más amplia y le ha causado y le causa un perjuicio tremendo a un montón de gente que no puede circular.

Pero no es que no puede circular y y a una a otra cosa.

Y se terminó ocho mil cortes anuales, ocho mil cortes anuales, gente que perdió el presentismo, gente que perdió una consulta médica, gente en el barrio de Desarrollo Social que lo hemos entrevistado acá a un señor no pudo tener más su trabajo habitual, que era una cochera, porque nadie iba a estacionar y se ganaba la vida alquilando el baño.

Cada vez que ve una manifestación y cobrando cien pesos, me parece que hay un sistema que ya está claro con mi ley, con Macri, con, con quien sea que no va a más y tenemos que ir a una etapa superadora.

Entonces me llama la atención que hoy, en vez de contribuir todos en buscar algún tipo de solución, en primer término para que no se corte las casas y en segundo, para que la gente no tenga que estar expuesta a eso y esté capa citándose y esté buscando la chance de tener un oficio, la chance de tener un laburo que lo que cobran por asignación y lo que cobran por alimento, por tarjeta, alimentar sea digno, pero con la cabeza puesta en un progreso, con la cabeza puesta en que esto es un tránsito, no un beneficio para toda la vida, pero no cortando la calle, no obligándolos a estar.

Hemos visto situaciones cubiertas por todos los medios de comunicación donde se pasa lista, donde se obliga a la gente donde el señor Solano, que hoy cambió de discurso, estaba indignado en su momento porque a quien cobraba un plan le retiraban una porción de dinero para la logística de las marchas.

El sesenta y cinco por ciento de los encuestados por la uva están a favor de terminar con los Cortes y me parece que no hay que inventar una nueva grieta.

Me parece que hay que encontrar un consenso entre las fuerzas de seguridad, el Ministerio hoy de capital humano, pero siempre de desarrollo social y los damnificados.

Hoy el argentino que vive, que vivimos con inflación, nos damos cuenta que cada vez nos cuesta más hacer pie el supermercado es un escándalo.

La carnicería es dramática.

La verdulería es una opción que para muchos ya no está.

Los medicamentos son inalcanzables, la inflación es de uno punto por día y a esto le sumamos lo que hacen mucho, que es la que la gente tenga que vivir en esta profunda indignidad.

Cuestiones nominales, tarjeta beneficiario, tantos hijos, tanto dinero y además, por supuesto, también la asignación y la tarjeta alimentar, pero cada uno sin depender de nadie, sin que pasen listas sin que los obliguen, sin que tengan que encontrar un suplente para hacer números.

Si no van a una marcha, creo que es el día donde tiene que quedar bien claro y poniendo toda la energía para que esto funcione bien mañana y pasado donde no se exponga la gente y donde no cometamos ningún tipo de exceso por parte de los que maneja la seguridad, pero con las cosas claras, es la Argentina la que promete nueva.

El que corta, no cobra.

El que corta no será castigado, salvo lo económico.

De otro modo, la libertad de expresión está garantizada y vamos siempre a trabajar por esto y vamos a garantizar a todos los argentinos el derecho a manifestarnos y el derecho a protestar, pero no a interrumpir la vida de todos, el trabajo de los demás y la paciencia del resto de los argentinos.

Pongámonos de acuerdo en algo, no importa quién lo dice, sirve o no sirve.

Estamos hartos de los cortes de calle, sí, pero que si lo dice una persona, tal adhiero.

Y si lo dice otra persona tal no adhiero la verdad que es muy poco lógico.

Repito, nadie pierde ningún derecho a manifestarse y nadie perderá ningún derecho a poder vivir libre en la Argentina.

Lo que sí perderá el derecho, tal vez económico, que le otorga el Estado si no cumple con algo simple que se pide desde hace tiempo no cortar calles en un país que en el último año, repito, tuvo ocho mil episodios, profundizó la pobreza, profundizó la indigencia y además le dio más relieve a un grupo de dirigentes que manejan a los pobres que manejan la pobreza, pero que hasta ahora a ellos, individualmente les dieron muy pocos beneficios.