El editorial de Paulo Vilouta: "Políticos que miran con un solo ojo y la indiferencia de los maestros"

Esta semana tuvimos dos acontecimientos realmente dramáticos, donde no hay que utilizar la cuestión política para poder razonar y para pensar. Porque lo que pasó en Chaco y en Jujuy en esta semana frenética, a pesar de los feriados y que fue una semana corta, fue brutal.

En la provincia de Jujuy trataron de prender fuego la Legislatura después de que en ese lugar los constituyentes, votados por los jujeños dispusieron algo que a algunos grupos no les gusta. Es imposible vivir y convivir con este tipo de gente, pero también imposible vivir y convivir con políticos que miran la Argentina con un solo ojo.

Embed

Han mirado durante toda la semana a Jujuy, y teniendo en cuenta lo que va a pasar hoy, entendemos también un poco el desencadenante, y es que el señor Gerardo Morales se va a transformar en el vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, hemos visto cómo muchos se preocuparon por la presunta falta de derechos en Jujuy; con los cortes de ruta; con las agresiones permanentes, pero no se preocuparon en absoluto por lo que pasó en Chaco.

En Chaco hace 23 días que desapareció una joven argentina y no sabemos qué pasó. Presumimos por lo que está investigando la Fiscalía, que lo está haciendo bien, que Cecilia Strzyzowski murió de la peor forma por una familia de animales salvajes, asesinos, bestias, que además cumplían un rol tremendamente importante en Chaco.

Y uno comienza a preguntarse también por qué en algunas provincias argentinas uno vota una cosa y paralelamente hay gente que se dedica a cumplir roles del Estado, pero con un montón de plata.

Me molestan los gerentes de la pobreza; me molestan estos tipos que manejan planes. Me molesta estos tipos que manejan gente, como Sena en Chaco y Sala en Jujuy, y como los Menéndez, los Pérsico, los Grabois que no sé qué rol cumplen, pero sí sé que tienen un sinfín de medios y dinero del Estado.

Paro_docente.jpg Gremios docentes de Buenos Aires decidieron solidarizarse por los hechos ocurridos en Jujuy (Foto: archivo).

Y esto familia Sena manejaba el poder de la gente, manejaba el sentimiento de una persona que tal vez no sabe si va a comer, si va a tener un techo. Porque, ¿saben cuál es el mayor problema de muchos argentinos? La incertidumbre, no saber qué pasa al otro día. Y estos personajes siniestros parece ser que la mataron a Cecilia, la prendieron fuego, la desmembraron y trituraron los huesos para que nadie los encuentre.

Estamos hablando de una mafia, estamos hablando de gente sin corazón. Ojalá que la justicia pueda actuar libremente, que esté a la altura de las circunstancias. Como no lo está la Gendarmería, que va a Jujuy porque las rutas son de jurisdicción nacional y no responden, y no trabajan y no cumplen con su rol.

Una semana realmente dramática y una semana que también tuvo la indiferencia absoluta de un sinfín de maestros para con un sinfín de alumnos, chicos casi sin futuro, porque el país está en una situación dramática donde cuesta mucho hacer pie. Chicos, lamentablemente, que van creciendo y les dice a los padres 'me quiero ir porque en este país no hago pie'. Chicos casi analfabetos, porque no saben leer, no saben interpretar, no saben escribir.

Así, un montón de maestros pararon para defender lo que pasa en la provincia de Jujuy, en lugar de defender lo que pasa en las clases; la situación de semianalfabetos de la mayoría de los chicos; de un montón de chicos que no tienen alimentos; la capacitación que tienen que tener para estar a la altura de circunstancia. Defiendan eso; del resto, que se encargue cada uno de su territorio, porque no nos podemos preocupar por todos solidariamente y descuidar lo nuestro.

Primero está el tema de la educación y ustedes merecen el respeto, el respeto de toda una sociedad que debe gratificarlos con buenos sueldos, con buena capacitación. Esto no está bajo ningún punto de vista entre la discusión. Pero también, para que tengan todo ese tipo de gratificaciones, ustedes tienen que cumplir el rol que les dio la sociedad y su vocación, que es la de poder enseñarles a los chicos argentinos que estuvieron una semana fuera de las aulas.