El editorial de Paulo Vilouta: "Pónganse en el lugar de los demás"

Sé que es un momento delicado, difícil, sensible, pero tenemos la posibilidad de definir y decidir. Definimos y decidimos nosotros. Votemos, vayamos a elegir, porque si no lo que generamos es que los pocos que votan decidan por nosotros. Vayamos a votar, tratemos de elegir alguna opción.

Por otro lado, ayer, cuando en América estábamos trabajando desde la casa, muy humilde, por cierto, de la familia de Morena, a quien estaban despidiéndola y velando, lo único que se veía en la calle era un silencio rotundo. Un sinfín de vecinos diciendo estamos hartos de vivir con tanta inseguridad, con tantos ladrones, con tantos adictos que roban para subsistir, y lo único que había era carteles de candidatos promoviéndose para la elección del domingo.

Caras, nombres. Por supuesto que no había ni siquiera algún eslogan que diga "para vivir más seguros". No, nada. Porque hoy estamos en veda, pero hemos visto muy pocas propuestas y sí a un grupo muy importante de políticos argentinos que no supieron aprovechar un momento para darnos tranquilidad. Y no aprovechar para sacar una ventaja con el papelón este de andar con un GPS viendo dónde se producen los dramas en la Argentina para salir a atacar a uno o a otro para robarle o morderle un voto.

Tenemos que ponernos en los pies, en los zapatos de un montón de personas que desafían a una Argentina hoy con muchos problemas. El salir de la casa no a drogarse o a robar, sino a trabajar y a estudiar.

Como Juan Carlos, que iba de un lado al otro atendiendo gente y curando; o como Morena, que iba a la escuela con un sinfín de problemas familiares, con una familia casi rota, pero que iba todos los días a la escuela para tener un futuro y vivir mejor. Pongámonos en los lugares de esas personas.

