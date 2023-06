El editorial de Paulo Vilouta: "Prioricemos la educación"

En el programa de ayer por la tarde de Marcelo Palacios surgió algo para mi gusto bastante fuerte y fue escuchar al papá de un nene de 13 años, alumno de una escuela de Bahía Blanca, que comenzó a ver, como muchos padres argentinos, que su hijo va a la escuela, pero no aprende absolutamente nada. Que cada día el nivel de aprendizaje en la Argentina es peor.

Yo sé que algunos estamos indiferente con el tema y creemos que no pasa nada, pero esto sin duda repercute en la vida de un país. Hoy estamos viendo el caso de las pruebas Aprender, que muestra que en varias provincias, 9 de cada 10 estudiantes no alcanza el nivel esperado al terminar la secundaria, cuando en otros países del mundo, sin ir muy lejos, en Uruguay, todo el mundo termina el colegio secundario. Ya no es un esfuerzo ni un mérito.

Hoy, en la Argentina, tendríamos que estar todos con la escuela secundaria terminada. Además, hay facilidades, como en Formosa, donde con 19 materias se pasa de año sin ningún problema. Sin embargo, las pruebas Aprender marcan que en varias provincias argentinas, 9 de cada 10 estudiantes no dan pie con bola, no tienen el nivel esperado al terminar la secundaria: Chaco, con 92,7%; Santiago del Estero, 92%; Catamarca, 91,7%; La Rioja, 91,1%; Formosa, 90,8%. Son datos provinciales de Aprender 2022.

Y ayer, aquí en nuestra radio, Marcelo Palacios entrevistó a un papá que se cansó. ¿Y saben por qué? Porque en junio, por SUTEBA y ATE, gremio de los docentes y los estatales, respectivamente, su hijo no fue a la escuela el 7, el 8, el 15, el 16, el 22 y el 27 de junio. Si no son los problemas de los encargados, es el problema de la luz; si no es la luz, son las ratas; si no son las ratas, es el paro de no sé quién, y los chicos cada día más analfabetos.

Los padres se hartaron y pidieron que haya clases porque quieren que sus hijos se eduquen; porque quieren que sus hijos socialicen; porque quieren que sus hijos aprendan y tengan un futuro en un país dificilísimo; que puedan tomar su copa de leche.

Escuelas_cuota.jpg Las pruebas Aprender marcan que 9 de cada 10 estudiantes no alcanza el nivel esperado al terminar la secundaria (Foto: archivo).

Repito: estamos en un país donde 9 de cada 10 estudiantes no alcanza el nivel esperado al terminar la secundaria. En Lengua, 4 de cada 10 no logran aprendizajes satisfactorios. Y además, no solamente estamos hoy creando generaciones de semianalfabetos, sino que también estamos marcando una profunda desigualdad. Porque en las escuelas públicas hoy el nivel bajó sustancialmente por los paros en relación con lo que son las secuelas privadas, que mucha gente no puede pagar, ni siquiera una parroquial.

La de Guillermo es la voz de un padre que se hartó cuando miró el calendario y vio que por ATE, adhiriéndose a los conflictos de Jujuy, no hubo clase dos días; después, un fin de semana puente; y posteriormente, la adhesión a cualquier cosa: desde la invasión de ratas a la invasión de cucarachas; al problema de los encargados del edificio o a cualquier problema para evitar ir a clases.

Argentina 2023, con resultados educativos lamentables y con escuelas que, durante gran parte del mes, para aprender, y para comer también ante la emergencia y la crisis, están cerradas.