El editorial de Paulo Vilouta: "Que la gente decida"

Planteaba hoy muy tempranito que estoy cansado de los consejeros electorales que tenemos ahora. Porque en democracia cada uno define y decide lo que se le da la gana. Y en caso de intentar convencer, persuadir o charlar con alguien, tenemos que encontrar argumentos y elementos para convencer a esa persona. Yo noto que estamos hablando un poquito más. ¿Por qué? Porque apareció un tercer actor que tal vez hoy rompe un poco el común denominador de los últimos tiempos, que es lo antagónico de esta lamentable grieta que llevó al país a una situación donde mucha gente dejó de hablarse.

Hoy, esa grieta parece atenuada por un tercer personaje, al que en Unión por la Patria y Juntos por el Cambio comienzan a prestarle atención porque se trata de un protagonista llamativo que hasta ahora no había parecido, que puede inaugurar el camino a la tercera vía

Hoy está una gran parte de la población preocupadísima por Javier Milei y me parece que está bien que nos preocupemos. Primero me preocuparía por la situación general de un país que del viernes a hoy está mucho peor. Pero me molesta de estos consejeros electorales que le digan a la gente lo que tiene que hacer.

Estos consejeros electorales miran la Argentina de otro lugar, desde la obra social, desde el sueldo en blanco y el aguinaldo, desde un éxito rotundo en el mundo del espectáculo y le meten cosas a la gente en la cabeza para tratar de ahuyentarla.

