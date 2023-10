El editorial de Paulo Vilouta: "¿Qué vamos a hacer con todo esto?"

Embed

Entre los mercados y el escándalo este de corrupción en la provincia de Buenos Aires me parece que cerramos una semana de aquellas que van a quedar marcadas con rojo y con flúor, porque en la Argentina hay muchas semanas en rojo, pero ésta es muy particular.

Y a lo que veníamos viendo el escándalo de la legislatura se sumó a este escándalo con el ex intendente de Lomas de Zamora, que abre, eh muchas puertas y muchas aristas para para poder continuarlo.

El domingo vamos a tener el segundo debate. Vuelvo a repetir los que estudian este tipo de acontecimientos, nuestros consultores y todos los especialistas en campaña siempre nos cuentan que difícilmente tiene que pasar algo muy, pero muy grave o algo muy trascendente para que algún candidato pierda mucho en el nuestro.

Como hubo números muy pegados en el APA, tal vez esa paridad nos hace pensar que alguno puede, en definitiva, desde un enojo o desde un voto útil, hacer algún tipo de modificación. Pero qué difícil poder entrar el próximo domingo cuando de acuerdo a este trabajo que ayer, eh planteábamos y que trajimos y reflejamos, que es el de Dale y Bernstein.

El noventa y uno por ciento de los argentinos entrevistados ponen a la inflación como el tema más acuciante, o sea, uno nueve coma uno de cada diez preocupados por la inflación.

El resto, la verdad, el, el piquito, ese que no entra porque esto tendría que ser cien, no en un país donde vas a comprar cosas de un día al otro y cambian de precio, pero uno Habrá otros que tienen otro tipo de vida. Setenta y tres.

La preocupación y la incertidumbre por la situación económica del país. El setenta y tres sobre cien. Inseguridad y delincuencia, el cincuenta y uno propuestas para un crecimiento económico ante el estancamiento. El cincuenta y uno. Corrupción kirchnerista. No sé si lo preguntaron antes o después de Insaurralde. Cuarenta y siete.

El avance del narcotráfico cuarenta y dos sobre cien subsidios a personas que no lo merecen. Miren los temas porque a veces nosotros globalizados temas y decimos no, mira, esto no le interesa a nadie. Esto no toca a nadie. Esto en una semana se olvida subsidios a quienes no lo merecen.

Y acá estará el caso este de este tipo de la plata, con cuarenta y nueve tarjetas de débito sacando dinero de supuestos empleados. Los piquetes treinta y seis. Porque no se detiene nunca a esta modalidad. Falta de crédito para comprar una vivienda. Treinta y cinco de cada cien. Y otro tema que empezó a meterse con mucha fuerza en la sociedad y fundamentalmente todos aquellos que tienen hijos.

El acceso fácil a las drogas. Un país donde el consumo es altísimo. Un país donde hay un montón de chicos que los fines de semana llegan a guardias, entre otras acá del Distinguidísimo Hospital Fernández y cuyas autoridades cuando convocan a los padres porque hay chicos que van en estado lamentable y no solamente por droga, porque el alcohol también en exceso es una droga legal y van con picos alcohólicos.

Los padres dicen, pero mire, yo jamás supe esto de mi hijo, que tomaba droga o que salía y chupaba como chupa. Bueno, se empiezan a enterar de algo muy grave y empiezan a ver esto. El acceso fácil a las drogas en la ciudad de Buenos Aires, el mayor problema para el sesenta por ciento de los que viven acá es la seguridad, siendo tal vez una de las zonas donde por lo menos vemos más policía no decir la zona más segura.

Pero por lo menos vemos más presencia policial con casos alarmantes, como fue el de Martín Barbieri, que murió ahí en los bosques y con una enorme cantidad de gente en situación de calle, Barra, adicción, Barra, muchos de ellos también dedicados a la delincuencia.

El consumo los lleva a delinquir y andan como el caso de Mariano Barbieri, suelto por la calle buscando a alguien para poder afanar.

En tercer lugar, los alquileres. Hoy lo hablábamos con Leandro Santoro. Hay una enorme preocupación y en este momento del año donde adelantamos Navidad porque hay elecciones y prometemos cualquier cosa o damos a conocer algunas medidas que realmente llaman la atención y no sabemos cómo se cubren.

Desde el punto de vista económico no hubo un solo dirigente político que tome en serio un problema de enorme angustia para siete millones de personas, que es el alquiler para el que es dueño porque cobra dos mangos con la inflación que tenemos, que se le licúa al poco tiempo y para el que va a alquilar porque es un verdadero drama.

Todos los meses tener que pagar. Si vivís en un edificio como vivo yo, como viven amigos conocidos, vemos el movimiento casi permanente de gente que no puede pagar, desiste y se va y nadie soluciona este problema. El domingo hay una gran oportunidad para que los cinco candidatos, fundamentalmente tres de ellos que juegan, eh por la Copa Libertadores y los otros dos pobres por la permanencia, porque los números hoy están mucho más flojos para ellos.

Ojalá que el domingo nos hablen de verdad de la seguridad, nos digan cómo vamos a aplicar de una vez por todas el Código Penal. Qué vamos a hacer con estos jueces y estos fiscales que han hecho de la justicia un club de amparo para los delincuentes que hacen que el delincuente tenga mayor seguridad que vos, que vivís todos los días con el corazón en la boca, que andás penando para entrar a tu casa, que andás pero enloquecido.

Si tenés que sacar el celular en la calle, ¿qué van a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con un sistema penal hoy que no tiene ningún tipo de límite con presos que hacen lo que se les da la gana dentro de los penales, con derechos que ya dejaron de ser derechos para ser beneficios que tienen más los de adentro que los de afuera?

¿Qué van a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con las personas que roban celulares? ¿Qué vamos a hacer con las personas que venden droga en los barrios de emergencia y contaminan a los hijos de muchas personas que dejaron de ser pibe, que iban a la canchita a jugar un partido de fútbol y hoy son soldaditos de la droga? ¿Qué vamos a hacer con todo esto?

Ojalá que el domingo no utilicemos las réplicas para tirar frases que no tienen ningún sentido y que no tienen ningún contenido para el lunes estar en todas las redes sociales y che, Mirá, Patricia, lo que Che Mirá, Sergio, mirá lo que dijo Miley Mirá, no sirve de nada.

Hay que encontrar soluciones para un país que está en una situación de emergencia económica y de seguridad y que lamentablemente no termina en diciembre.

Lamentablemente, empieza abriendo los ojos, sacándonos la venda y sabiendo que hay que hacer un montón de cosas.

Ojalá que domingo en temas tan sensibles como la seguridad, la vivienda, siete millones de inquilinos nada más y nada menos, y el trabajo donde la Argentina, el que puede, tiene de dos a tres empleos Changa, curros o lo que sea para poder subsistir.

Los tres candidatos que pretenden gobernar esta Argentina, la Argentina de Masa, la argentina de Bullrich o la argentina de Milley, estén a la altura de la circunstancia.

Sin eslogans, sin frases betas, sin frases, sin contenido y por favor, con alguna idea, porque son muchas las que nos hacen falta nueve y diecinueve de la mañana.