El editorial de Paulo Vilouta: "¿Quién mató a Mariano?"

No podemos hacer campaña con hechos que en la Argentina causan todavía mucho dolor, que tienen muchas heridas abiertas y que, por supuesto, tienen intereses contrapuestos. Me refiero a lo que va a pasar hoy en la Legislatura porteña, con este acto encabezado por Victoria Villarruel. Ella tiene todo derecho, como todo argentino, a reivindicar lo que crea conveniente, siempre y cuando no alteremos un orden desordenado que tiene la Argentina en el día de hoy.

Entonces, me parece que inventar un acto para hacer una reivindicación tiene olor a campaña política. Y no todo es campaña política, porque las organizaciones de derechos humanos hoy también tendrán que aceptar, a partir de todo esto, que las víctimas del terrorismo tienen un derecho a ser homenajeadas y vamos a tener intereses contrapuestos de un lado y del otro.

El otro tema de este lunes es que no tenemos una sola precisión sobre el asesino de Mariano Barbieri. Le pido por favor a la Justicia que termine con esta historia del hombre del buzo rojo, porque si creemos que vamos a convencer a algún ciudadano argentino con que el ladrón y asesino de Mariano tenía un buzo rojo... Ya pasaron cuatro días y el buzo rojo ya debe formar parte de una fogata. No existe más.

En el lugar donde hay mayor cantidad de cámaras públicas y privadas, no pueden ubicar el rostro de esta persona. Realmente increíble. Repito: no estamos atrás de Bin Laden. Estamos atrás de un tipo que supuestamente estuvo una hora en una ranchada con otro grupo de gente, presumiblemente gente de calle, y que entre las cosas que llevaba encima, y esto lo muestra la cámara porque no se le ve el rostro, llevaba una manta.

La gente no anda con mantas o con frazadas en la calle. Probablemente, sea una persona en situación de calle, lo que no significa que sea una persona que sí o sí tiene que tener un problema de salud mental.

