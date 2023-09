El editorial de Paulo Vilouta: "Tres Argentinas diferentes"

Hoy traje un un trabajo que nos sirve un poco para poder entender a esta Argentina dividida hoy en tres. El trabajo habla brevemente de los motivos del voto a Sergio Massa, a Javier Milei, y a Patricia Bullrich. Este trabajo marca también, entre otras cosas, que hay algo que llama mucho la atención y son los errores cometidos por Juntos por el Cambio y por el Frente de Todos, después transformado en Unión por la Patria, creyendo que Milei iba a comer votos de un lado y no del otro.

Los kirchneristas alimentaron mucho a Milei pensando que se devoraba a Juntos por el Cambio y los del PRO alimentaron mucho a Milei, también, creyendo que le iba a comer votos al oficialismo.

Ahora bien, ¿cuál es el motivo que llevó a los votantes de Massa a elegirlo? El 60%, porque Milei y Bullrich les dan miedo; el 40%, porque es el único que asegura gobernabilidad; 39%, porque va a defender nuestros derechos; 9%, porque va a enfrentar a la derecha; 9%, por sus propuestas económicas y 3% porque si es presidente se separa del kirchnerismo y hará un gobierno mejor e independiente de los K.

Cuando votan a Patricia Bullrich, ¿por qué lo hacen? El 60%, porque asegura un cambio con gobernabilidad; el 40%, porque me da esperanza de salir de la decadencia en que vivo; el 39%, porque va a tener respaldo en el Congreso para hacer los cambios que propone; 9%, por sus propuestas económicas; 9%, porque me gusta su personalidad y el 3% porque es una nueva líder.

¿Y cuáles son los motivos del voto hoy a Javier Milei? El 60%, porque me da esperanza de salir de la decadencia; el 55%, porque sus propuestas económicas generales me atraen; 38%, porque quiero probar con alguien nuevo que no está contaminado por la vieja política; 11%, porque es el único que no fracasó; 9%, porque va a terminar con la ideología de género y 5%, por descarte, porque es el menos malo.

