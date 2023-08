El editorial de Paulo Vilouta: "Un malgasto vergonzoso"

Tomo un breve minuto, como todos los santos días, con dos o tres situaciones que realmente marcan lo irregular que vivimos en distintos espacios, en distintos lugares, en distintos momentos, y que marcan este momento tan particular de la Argentina.

Ayer tuvimos un escándalo en el Senado de la Nación. Es realmente vergonzoso que nuestro Congreso no funcione. Si no es "por H o por B", Si no es campaña, es porque no sé qué historia; la cuestión que el Senado no sesiona, Diputados, no sesiona; y si lo convocamos ,lo convocamos para tratar de tener algún beneficio, como el tema de los jueces para el kirchnerismo y la jueza esta, que habrá que jubilar, a la doctora Figueroa, para ver si lo salva o no lo salva, pendientes si hay quórum o no hay quórum.

Solamente para esto o por reuniones de comisión, como el día de ayer, donde asistimos a cuatro horas de pérdida absoluta de amenazas y de chicanas y de momentos realmente muy, muy altaneros, con esta historia de un juicio político, que se viene llevando a cabo contra la Corte Suprema, sabiendo que esto no funciona desde el principio, desde el punto inicial. Y seguimos perdiendo tiempo, espacio, horas, gastos innecesarios, apartados y lejos, como siempre de la gente.

No funciona el Congreso en la Argentina con lo que significa el Congreso, arma fundamental para ponernos de acuerdo, para dialogar, para parlamentar, para buscar soluciones para un país que tiene tantos problemas. En vez de estar prometiendo tantas cosas que no se van a cumplir en la campaña, podríamos estar trabajando con fuerza en el Congreso.

Ayer fue una cosa lamentable. El diputado Pedrini de Chaco habló de la oscura presencia del secretario del juez Rosatti y el diputado Tailhade, que de por sí siempre está como como exaltado ante una no contestación del señor Robles, lo desafió a pelear. Una cosa realmente increíble, insólita, que nos manejemos en estos parámetros y que no nos llame la atención, y que lo tomemos como un tema más del día. "Che lo invitó a pelear ", una cosa realmente increíble y lamentable.

Otra cosa inentendible tiene que ver con la conducta del señor Roberto García Moritán, ciudadano dueño de una Pyme, con toda la vocación supuestamente de participar de la vida pública y política, se transformó en legislador en elección anterior, le fue realmente muy bien, pero su último paso es realmente inentendible; lo único positivo que va a devolver, como corresponde, los aportes que le hicieron 4 millones de pesos para imprimir boletas.

Porque hizo campaña, invirtió en publicidad, dijo hasta horas antes de bajarse que había llegado para sumar gente nueva a la política, que venía para darle un aire transformador, un aire diferente; a último momento no solamente se bajó porque cualquiera puede hacerlo, sino que pactó finalmente con otro espacio, para tener un lugar a futuro. Algo pactó.

Algunos hablan de ministerios, otros hablan de de cargos. Terminó entrando en las mismas variables que entran todos: el barro de la política, que el mismo Moritán viene cuestionando desde hace tiempo. Entró como supuestamente vengo a traer un aire puro, y terminó siendo el aire contaminado y el aire de siempre.

La verdad, una decepción. No sé si es capaz, si no es capaz. Algunas ideas realmente fueron muy discutidas, como lo del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas veces también lo decía el recién una mujer es muy experta en esto, como Chiche Dualde. Se dicen cosas para posicionarse, para que hablen no importa, si bien o mal es simplemente a veces para estar en un portal o simplemente para hacer tendencia en Twitter o simplemente para que te conozcan.

Pero creía que venía por otras cosas y lamentablemente se transformó en una decepción, en más de lo mismo. Y por último, apareció un decreto donde el Gobierno asignó 5.467.368 de pesos adicionales al presupuesto 2023, a un instituto que investiga la vida de Perón. Estudios e investigaciones históricas sobre Juan Domingo Perón.

La partida forma parte de una ampliación presupuestaria, que aumentó el déficit previsto para el año en 9.509 millones de pesos. Yo sé que para muchos será relevante, será interesante, para mí es un tema que no tiene ningún tipo hoy de discusión, porque estamos en una emergencia económica, porque tenemos un cepo muy profundo, porque no podemos importar, salvo las cosas de extrema necesidad, porque hay 45% de pobres, porque tenemos que vigilar cada peso, cada dólar y porque entregar cinco millones, aunque algunos digan "Che, esto no mueve la aguja", es una falta de respeto a todos los argentinos que la están pasando mal.

Déjense de jorobar con cosas que no le importan a nadie. Déjense de inventar gastos que no sabemos realmente si van a este lugar vergonzoso porque son cinco por acá, uno por acá, medio por allá, descontrol de planes por acá, fiscales por el otro, "Dame la guita, devolverme", una falta de consideración en un momento muy, muy delicado. Repito, son 5 millones a un instituto que investiga la vida de Perón. Pongamos los recursos, sin necesidad de investigar en la vida de la gente, que la pasa muy mal.