El editorial de Paulo Vilouta: "Un motivo de felicidad"

Yo planteaba la semana pasada mi profunda envidia en relación con Uruguay, que por estas horas sufre una crisis fenomenal de agua, porque escuchaba al expresidente José Mujica diciendo "la verdad que acá la culpa es de todos, porque nosotros, por el bendito déficit fiscal, en algún momento nos dormimos".

Es decir, que se adjudicó responsabilidades cuando lo más típico, o tal vez lo más argentino, hubiese sido "che, matemos al actual presidente, vayamos contra él y no digamos que nosotros administramos cinco años el país y que no tuvimos ningún tipo de responsabilidad".

Lo que ayer sucedió con el gasoducto Néstor Kirchner es muy importante para la Argentina. Y no me quedo con lo aleatorio, con el ninguneo a Alberto Fernández. Porque si una vicepresidenta y un presidente no se llevan y hace 13 meses que no se ven, que no se dirigen la palabra, que gobierna cada uno por su lado y para su rebaño, prefiero esta foto de malas caras, de ninguneo, de ignorarse, porque de lo contrario estaríamos ante una falsedad absoluta.

Ayer veía que muchos festejaban esto, y esto es realmente muy pobre. Porque esto marca el fracaso de lo que son los vínculos en la Argentina, donde somos muy buenos para armar frentes electorales, pero muy malos para sostener esos frentes con consensos y disensos a la hora de gobernar. Pero no me quedo con eso, que realmente me importa muy poco y que es la realidad. Me quedo con que lo privado y lo estatal, que en este caso dieron lugar a algo que representa una esperanza para la Argentina, un país que no está acostumbrado a grandes obras, un país que habla siempre de la obra pública como para intentar zafar en momentos de crisis.

Pero acá nos encontramos con la decisión de concretar en este gasoducto la posibilidad de abastecer a la Argentina, de comenzar a ahorrar y recaudar dinero. Todo esto empezó con la invasión de Rusia a Ucrania. Fue un llamado de atención, ya que había la certeza de que nuestra factura de gas, el que tenemos en casa, era importado e íbamos a tener que gastar fortunas.

Ustedes recuerdan estos barcos enormes que venían con un gas carísimo y la posición de Evo Morales, que cuando llegó a Bolivia dijo "basta de regalarle gas a la Argentina, que pague lo que corresponde".

Acá, el mayor desafío fueron los plazos, los plazos para llevar a cabo esta obra donde se trabajaban intensos veintiocho días, pero creo que también hubo una parte que nosotros desconocemos y es el trabajo conjunto de un grupo político.

