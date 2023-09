El editorial de Paulo Vilouta: "Un país desordenado"

Lo que vivimos ayer en el Congreso fue un hecho más de las cosas que pueden pasar en campaña, que a veces salen bien y a veces salen mal. Porque cuando Patricia Bullrich escuchó la posibilidad de que se hiciera alguna modificación en el tema de Ganancias, dijo "manden el proyecto directamente al Congreso, que nosotros se los votamos".

Este es un proyecto, por supuesto, muy polémico, muy complejo, y no sé si a futuro es aplicable que solamente lo paguen 80 mil personas, porque con el tiempo esto se tendrá que ir ordenando, modificando y tal vez entrar algún otro tipo de régimen.

Tal vez empiezan a pagar algunos que hoy no pagan. Por ejemplo, nos enteramos de que esta jueza tan fanática de Cristina Kirchner, a quien jubilaron hace poquitos días, Ana María Figueroa, cobraba limpitos, sin pagar impuestos a las Ganancias, más de $3,7 millones.

¿La quita de Ganancias es un hecho en plena campaña? Sí. Pero también hay que reconocer, guste o no guste al universo de los opositores, que Sergio Massa, más allá de ser hoy el candidato al presidente de un espacio, es el que siempre fue haciendo modificaciones y retoques en un mínimo no imponible. Porque con Macri no pasaba y con Cristina Fernández fue un escándalo.

