El editorial de Paulo Vilouta: "Un país de locos"

Y vivimos sumergidos en cosas realmente insólitas y muy llamativas.

Hoy tengo como en la escuela algunos temas a tratar Tema uno el escándalo de Juntos por el cambio y el escándalo de la falta de identidad de Javier Milei.

Porque cuando uno fundamenta una campaña en la modificación de lo que son estructuras que criticamos permanentemente, después nos damos cuenta que esa identidad no es tal y que ese ADN quedó mortificado en el día de ayer.

Yo no me voy a sorprender porque soy argentino y vivo en un país donde es un des quicio y todo cambia.

Yo no me voy a sorprender porque el señor Milei le haya dicho montonera a la señora Bullrich.

Acá el presidente de la Nación ha dicho cosas terribles de mmm.

0:57Uno de Cristina Fernández, en lo personal y en lo institucional, dijo que su gobierno, el último, no tuvo un solo mérito, entre otras cosas, y después luego terminó pactando y se transformó en presidente y conformaron una fórmula.

Eso a mí ya hoy, como argentino no me mueve nada y la verdad que me sorprendería que ustedes se agarren la cabeza.

Uy, mirá lo que dijo y lo que piensa ahora, porque somos cambiantes, somos oscilantes y en lo público no hay una persona que resista un archivo.

Yo me fundamento en otras cosas.

Pienso más en los valores que no mirá que en el año mil ocho veinte pensó una cosa y el no, no, no sirve.

No, no, no, no puedo hacer un catálogo de político.

A partir de eso sí puedo hacer un catálogo con relación a lo que son ideas que hay que instrumentar, porque a partir del once de diciembre hay que gobernar un país que está pasando un momento dificilísimo en un montón de cosas.

Y hoy me encantaría que los dos candidatos estén hablando de la economía que vamos a tener, de la seguridad que vamos a tener y de la certidumbre que merecemos los argentinos, porque vivimos todos los días en un país de locos, con el corazón en la boca.

La irresponsabilidad absoluta de un montón de dirigentes que en menos de veinticuatro horas estallaron buscando Yo no sé si una alianza, yo no sé si un cogobierno o yo no sé si un cargo, la verdad que me preocupa el cargo, no lo veo porque no viven del sueldo y de la dieta.

Me llamaría la atención que hubiera una desesperación por ese lado, pero hay que prestar atención en esta locura que tenemos para definir nada más y nada menos que un presidente por cuatro años.

Tema dos que va enlazado con eso.

Me gusta que la Cámara Electoral le haya hecho una advertencia al Gobierno porque tenemos que correr ese feriado insólito del Día de la soberanía.

No hay nada más importante que elegir un presidente.

El escándalo, el debate, lo que pasó el domingo, las alianzas y la posibilidad de elegir merece que estemos concentrados ese fin de semana con la vida respectiva y con la posibilidad de serenar nuestra cabeza y pensar.

Basta de especular y de sacar ventaja con este tipo de cosas.

El feriado se corre y si no se puede correr, se termina.

No hay nada más importante que elegir un presidente.

No podemos vivir en un país donde nos da lo mismo.

Absolutamente todo, no es así?

Así como no puede ser que un candidato a presidente un día diga a y al otro día diga B también seamos serias, eh? Serios y serias en las cosas domésticas.

Cómo vamos a estar distrayendo la atención en un feriado?

Que el Turín, por favor.

Hasta lo están pidiendo los hoteleros de Mar del Plata porque ven que es un des quicio.

Bueno, la Cámara electoral lo pidió.

Esperemos que estemos a la altura de la circunstancia.

Tema tres. No puedo entender esto que estamos viviendo en la Argentina con la fuga permanente de presos todos los días.

Un preso, la fuga de este hombre en campana peligrosísimo, pirata del asfalto o narcotraficante no lo pudieron encontrar.

La fuga de El Caníbal La Ferrara, un hombre peligrosísimo sicario en la cárcel de Devoto.

Se escapó, se escondió o lo mataron.

No saben absolutamente nada.

Ayer, provincia de Mendoza.

Otro caso gravísimo.

Un tipo preso estaba en un hospital. Detuvieron en este caso al hombre lo llevaron porque tenía un problema de salud.

Vieron que todos los presos tienen problemas de salud?

Y lo bueno lo llevaron y se les escapó caminando en una situación realmente increíble e insólita.

Otro caso más porque no se termina nunca.

Realmente es imposible.

En las últimas horas, también en Marcos Paz, otro caso se fue a hacer un té, El guardia carcel se les escapó el preso.

Salen caminando por la calle como si no pasara absolutamente nada.

Vuelvo a repetir.

El sistema penitenciario está en jaque.

Hay que resolverlo.

Un preso huyó cuando un policía le decía un té ocurrió alinearse el día viernes acá no más.

En la ciudad hay mil seiscientos presos en comisarías y alcaldías que no tienen que estar y hay setecientos noventa plazas disponibles.

Ya está duplicado.

Pero al margen de la incomodidad y de la peligrosidad, hay un montón hoy de personas que pertenecen al custodio del servicio penitenciario o de la comisaría de este tipo de personas que están en tela de juicio porque son inútiles o son cómplices.

Se les escapan los presos como si nada, caminando en en Mendoza, éste tomando el té y rajando qué es esto?

El que se rajó de Devoto, uno de los sicarios más peligrosos de la Argentina.

Y no los pueden encontrar. Dejen de tomarnos el pelo. Si no están capacitado para cuidar presos. Rajen los o renuncien. Y si los presos tomaron la acción? Bueno, a nivel Ministerio de Seguridad, prestemos atención a lo que está pasando.

Pero naturaliza todo, no da lo mismo. No? Listo, Se rajaron ocho presos. Uno se fue caminando. cada día estamos peor.

Y el último tema que lo voy a ampliar mañana con tranquilidad, porque somos un país pobre porque merecemos asistir a los que necesitan asistencia, pero no merecemos que nos tomen el pelo y que nos roben.

El doctor Marijuán está estudiando claramente y ha hecho una denuncia porque hay un número altísimo de personas, ciento sesenta mil es el cuestionamiento que él está haciendo, que han cobrado planes, pero que todos han tenido viajes al exterior con costos muy, muy fuertes donde se incluyen viajes aéreos, viajes en cruceros y la verdad que pareciera que nos están tomando el pelo.

No, porque ya la ministra eh Tolosa Paz y previamente el señor Zabaleta habían viajado cien mil uno porque no podían justificar el empadronamiento cuando le dijeron vengan a REE empadronarse, no aparecieron y ahora existirían, según la justicia y el fiscal Marijuán ciento sesenta mil personas que no tendrían que cobrar el plan o que lo estarían cobrando otras personas en nombre de pobres.

Dejémonos de jorobar con los pobres.

Imagínense si en esta irregularidad tenemos gente que contrató cruceros, significa que no necesita planes.

La asistencia es para quien necesita el plan.

En estos momentos donde discutimos todo este tipo de situaciones.

La justicia argentina, con un fiscal que investiga, puso una situación sobre la mesa de altísima alerta que mañana vamos a ampliar y vamos a tocar porque existirían ciento sesenta mil planes que no tendrían que ser cobrados por las personas que lo están cobrando.

Nada más y nada menos. Esperemos que sea un día más calmo.

Esperemos que sea un día mejor en un país de locos. m No todos estamos locos, no todos estamos bajo esta misma situación.

Y no todos pretendemos que la locura se transforme en el común denominador en días tan trascendentes y tan importantes donde vamos a elegir y vamos a decidir el destino de los próximos cuatro años de nuestro país.