El editorial de Paulo Vilouta: "Un presidente ausente"

Qué paciencia infinita que tenemos los argentinos. Porque somos una sociedad muy respetuosa, muy calma, con todas las cosas que nos pasan y todas las cosas que nos dicen. Pero cerramos una semana realmente muy angustiante en todos los sentidos. Porque la devaluación nos pega a todos; porque los precios nos implican a todos; porque la incertidumbre de octubre también nos repercute absolutamente a todos.

Y lo de ayer, cuando llueve de la forma que llovió, porque en 15 horas llovió el doble de lo que llueve históricamente en el mes de agosto. Aunque no me quedo con este dato, porque si no, estaría justificando un montón de imprudencias y de impericias que tenemos en nuestras vidas.

Hoy hablamos con Justina y con Paulina, que son dos ciudadanas que viven, en Villa Elvira, en La Plata. Y el problema no es solamente que cae agua del cielo: el problema es que faltan calles pavimentadas, faltan servicios cloacales. En el año 2023 todavía falta agua potable. Hay unos arroyos espantosos porque no tienen ni siquiera la posibilidad de estar intubados. Es decir, que caen cuatro gotas y se inunda.

Por eso creo que esta semana hemos perdido también mucho tiempo en generar campañas y preocupaciones, porque hablamos de cosas muy macro que a la gente no le llegan.

Hoy la gente no está atenta si hay un Ministerio de la Mujer o un ministerio de no sé qué historia; o la subsecretaría de no sé qué cosa. Obviamente que todo tiene un rol y todo tiene una importancia, pero cuando tenemos 400 mil millones de dólares de deuda y tenemos los problemas que tenemos, en algún momento vamos a tener que pensar seriamente cómo vamos a seguir.

Tenemos el derecho de escuchar cosas coherentes en una Argentina donde hay un presidente ausente que no tuvo ninguna tarea oficial desde el día lunes y que tiene una vocera que no sabemos para qué, porque si no hay actividad presidencial, ¿para qué tenemos una vocera presidencial que dice cosas que lastiman?

