El editorial de Paulo Vilouta: "Una sola verdad"

Creo que es necesario entrar en este período en este descanso, porque la cabeza argentina está muy, muy, muy, muy, muy desgastada por las actitudes de los últimos días, por la incertidumbre de siempre, por el hecho que la elección en la Argentina nunca es placentera, sino que uno es dramática.

En otro momento pierde Macri en manos de Alberto Fernández y compañía. Entonces vivimos con toda esta locura, con esta desazón, con este aluvión de consultas antes de la selección. Esto de no dejes para mañana lo que puedes comprar hoy.

Esta incertidumbre este malgastar dinero porque hoy está muy complejo para todos y gente que va y compra porque dice mañana va a estar más caro el supermercado desde el supermercado. Alguna cosa que hoy cuesta y mucho, eh, como un electrodoméstico o algo de necesidad. Lo vi hasta en Remedios, gente que adelantó teniendo en cuenta que hoy los médicos nos pueden recetar dos cajas por receta de distintos medicamentos. Cuando uno tiene algún tema crónico para poder tenerlos en casa, esto no es normal. Esto no es normal.

Es mentira que estamos condenados a tener que vivir con este desorden, con esta alta inflación, con esta decadencia permanente que vive la Argentina que celebra hace cuarenta años una democracia, pero que vive cosas que no son de países normales es que tengamos que soportar el tema de la rosca permanente.

Tengamos que soportar noticias que no sabemos de acuerdo. En qué medio de comunicación se dicen si son ciertas, eh o no, eh? Tengamos que soportar la atención permanente, el miedo, la pregunta che Es verdad que esto pasa si gana ésta? Es verdad que si gana este pasa no es normal.

Tenemos que acostumbrarnos a vivir de otro modo, sabiendo que se puede ganar sabiendo que se puede perder y sabiendo que se puede elegir y sabiendo que somos los que definimos y los que elegimos.

Por eso el domingo no importa si con sol, si con lluvia, si con el documento que tenemos porque no estamos a mano, que esto que lo otro que nos queda lejos, que nos queda cerca, que no cambie el domicilio el domingo tenemos que ir a votar porque es trascendente, porque es importante y porque definimos peor quedarnos en casa después cuatro años despotricando.

No, porque este tipo no porque esta mi no tomemos el esfuerzo de hacerlo.

Pensemos que muchas veces hemos cambiado y hemos decidido situaciones y ésta no va a ser una oportunidad diferente.

Repito, me parece que ya algunas cosas van pasando hoy no discutimos tanto la grieta en la antesala de esta elección.

Estamos discutiendo otro tipo de situaciones, pero creo que por sobre todas las cosas, estamos discutiendo que queremos todos vivir mejor, sea quien sea quien gobierne.

La Argentina de Bullrich, la Argentina de Massa, la Argentina de Milei, la argentina de Bregman o la Argentina de esquiar sin tanto declive, sin tanta decadencia, sin tantas mentiras y sin tanto ser que tienen dos verdades.

Porque cuando un hecho tiene dos verdades, crean firmemente que alguien les está mintiendo.

No hay dos verdades, hay una sola, lo otro es mentira.

Analicen cada propuesta, analicen cada discurso, analicen cada mirada, analicen cada hecho, cada oración para saber quién les dice la verdad y quién miente.

Seguramente el corazón de cada uno de ustedes los va a ayudar para dilucidar estas cosas que a priori son muy difíciles, pero tenemos un altísimo entrenamiento.

Nosotros, los argentinos, que lamentablemente, desde hace años, años y años miramos para atrás y nos damos cuenta que nos acostumbramos a vivir peor que mejor.