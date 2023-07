Ricardo Delgado destacó por qué es clave alcanzar un acuerdo con el FMI

El economista Ricardo Delgado hizo hincapié este viernes en la realidad económica que enfrenta Argentina y cómo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría impactar en la situación del país. Delgado destacó que, si bien el entendimiento con el organismo no resolverá los problemas estructurales de la economía, brindará "un ordenamiento necesario".

"Obviamente, el acuerdo con el FMI no va a resolver los problemas estructurales de la economía argentina, pero te va a dar por lo menos un ordenamiento de la cancha, te va a permitir saber cómo va a jugar la economía argentina en lo que queda del año", expresó el economista durante la entrevista con el programa Vilouta 910.

En este sentido, Delgado hizo hincapié en la importancia de tener claridad sobre los recursos disponibles en moneda extranjera. "Básicamente porque vamos a saber de cuántos dólares vamos a disponer para poder pagar importaciones, para poder pagar deudas en el exterior, y eso evidentemente también es una buena ayuda en un momento de incertidumbre", señaló.

El economista enfatizó que la falta de divisas representa un grave problema porque "sin dólares es imposible tener actividad económica, no podés pagar importaciones".

Delgado también abordó, de cara a las elecciones, la ausencia de programas económicos integrales por parte de los candidatos presidenciales. "Me parece que todavía no se ha esbozado en ninguno de ellos un programa que ataque la inflación como norte principal, como objetivo central, y ese me parece que es un gran punto", comentó el economista.

El experto destacó la importancia de estabilizar la economía y mencionó dos variables clave para lograrlo: "Todos sabemos que para lograr eso, primero debemos tener los precios principales más alineados. El tipo de cambio y las tarifas son las dos principales variables que están retrasadas".

Finalmente, Delgado advirtió sobre el desafío que enfrenta el oficialismo. "Me parece que la pregunta es cómo sostiene la actividad económica. Sin dólares no se puede sostener. Entonces, esa es la gran encerrona que tiene el Gobierno".