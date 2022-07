Ricardo López Murphy: "En lugar de escaparme, fui y me enfrenté"

El diputado nacional Ricardo López Murphy relató lo sucedido en la Universidad de Buenos Aires cuando un grupo de militantes no le permitían realizar una charla a la cual había sido invitado: "Ellos tenían la decisión de no permitir un debate abierto. Fui para no permitirles que hagan lo que quieran".