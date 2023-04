"Hay que hacer lo de Israel": el plan que aplicaría Roberto García Moritán para bajar la inflación

El legislador porteño y economista Roberto García Moritán sostuvo este jueves que la clave para poder bajar el alto índice de inflación es bajar el déficit fiscal. Y para eso, según sugirió, un modelo a seguir es el que Israel aplicó en la década del 80, que entre otras medidas aplicó un gran recorte en todas las áreas del Estado.

"El problema que tenemos con la inflación es serio y no es normal. Si vos mirá a los países de la región, Venezuela tuvo 4,2% de inflación; Perú, 1,25%; Chile, 1,1%; Colombia, 1,05%; Uruguay, 0,90%; Brasil, 0,71%; Paraguay, 0,40%; Bolivia, 0,08%. Si reconocemos en primera instancia que la Argentina tiene un problema, podemos pasar al segundo tema, que es que no se puede vivir más con déficit. La Argentina no puede gastar más de lo que le entra, porque lo que termina generando es que tiene que emitir para compensar ese déficit", afirmó en una entrevista con Vilouta 910.

Siguiendo esa línea, García Moritán consideró que un modelo a seguir es Israel, que en los 80 llegó a tener un índice de inflación de tres dígitos.

"¿Qué hicieron en ese momento en los que la inflación terminó generando las mismas secuelas que genera en la Argentina? Decidieron hacer un recorte transversal en todos los ministerios. No se quiso meter en la cuestión ideológica, entonces hizo un recorte en el Ejército, en la Educación, en Deportes, en Turismo. Dijo, 'bueno, recorto un 18% en todas las áreas'. De esa manera, no solo equilibraron las cuentas públicas, sino que lograron lo más importante de todo: poder sostener en el tiempo, con mucha disciplina, la no emisión", afirmó.

Según el legislador, "la clave no es solo transmitir la confianza necesaria, sino tener el orden fiscal necesario para poder expresar que durante un tiempo no vas a emitir".

Más allá de señalar cuál sería el camino para lograr esa baja de precios, García Moritán advirtió que el camino no será sencillo y que estabilizar el índice demandará mucho tiempo: "Hay que entenderlo, no va a ser fácil. Hay países que llevaron muchos años, hasta cinco, para pasar de tres dígitos a dos dígitos de inflación".