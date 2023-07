El "nuevo" Pollo Sobrero: cambio de look, precandidato a gobernador y su oposición a los piquetes

El dirigente gremial Rubén "Pollo" Sobrero cuestionó este martes a la clase política en general en medio de la carrera hacia la gobernación bonaerense, que lo tiene como precandidato por el Frente de Izquierda. En ese sentido, habló de su cambio de look, que ya no lo tiene con su clásico pelo largo y platinado, y hasta mostró un cambio en el discurso: admitió que se deben evitar los cortes de calle y que los paros se producen cuando ya no hay más opción.

"Me corté el pelo en diciembre, pero como no estaba saliendo en los medios, no me veían", reveló el líder sindical en una entrevista con el programa Vilouta 910, en donde expresó su descontento con la clase política actual y su falta de propuestas.

El dirigente gremial criticó la desconexión entre los políticos y la realidad de la gente común. "Los políticos están en una cosa y la gente en otra, están en discusiones absurdas, la inflación no baja, la inseguridad tampoco, y nadie propone nada nuevo. Lo único que hacen es correrse a la derecha", lamentó Sobrero.

Durante la entrevista, Sobrero también abordó el tema de los cortes de calle, una medida de protesta frecuente, y admitió que era necesario no llegar a ese extremo: "Hay que tratar de evitar los cortes. ¿Y cómo se evita? Tomando los problemas en sus manos, no dejando que exploten. De todos modos, no me voy a a hacer cargo de algunas incoherencias que vi. Cortar la calle por cualquier pavada, no, no lo hago. Cuando lo hicimos fue por algo grave".

"Nosotros muchas veces evitamos los paros porque sabemos que el que viaja es un laburante, y cuando lo hacemos es porque no tenemos alternativa”, agregó.

En cuanto a las próximas elecciones en la Provincia, Sobrero predijo una baja en la cantidad de votantes. "En Buenos Aires habrá un ausentismo grande para votar", advirtió. En tanto, dejó claro que en caso de una interna en el Frente de Izquierda, el candidato perdedor estaría dispuesto a apoyar al ganador.

En relación con la educación, Sobrero subrayó la importancia de una transformación profunda. "Necesitamos que todas las escuelas sean bilingües y planificar la educación para adelante. No puede ser que los gobiernos bajen el presupuesto en educación", expresó el dirigente gremial, destacando la necesidad de invertir en esta área.

Por último, Sobrero aprovechó la oportunidad para criticar al presidente Alberto Fernández. "Cuando sucedió lo de Vicentín me di cuenta de que Alberto Fernández era flojo, mostró debilidad, que no gobierna. Además, llegó porque lo pusieron, no por mérito propio", aseveró.