Robo piraña en supermercado de José C. Paz: la Justicia no encontró por ahora lazos políticos con el hecho

La jueza de Garantía de San Martín, Gabriela Persichini, aseguró que por el momento no tiene elementos para vincular el robo piraña producido ayer en un supermercado Día de José C. Paz con alguna agrupación política. Según explicó, el hecho está caratulado como "robo calificado en poblado y en banda por la cantidad de personas”, en tanto que reveló que el local asaltado quedó "destruido" y que "vaciaron casi todas las góndolas”. Hasta ahora hay cuatro personas detenidas.

En una entrevista concedida al programa Vilouta 910, Persichini compartió detalles sobre el incidente y brindó sus opiniones respecto del caso. "Hasta el momento, yo no tengo más que un solo hecho, que fue ayer a las 16.45 horas en el supermercado Día, de barrio Frino, en el cual se procedió a la aprehensión de tres sujetos del sexo masculino y una femenina. El mayor de ellos tiene 46 años, los otros 20 y 21", explicó la jueza. "Ingresaron 80 personas aproximadamente al supermercado, rompiendo todo. Ese sería el número que más o menos maneja la policía", agregó.

Persichini no ocultó su reconocimiento hacia la labor de la Policía en este momento crítico, resaltando sus esfuerzos. "Están trabajando a destajo y le puedo asegurar que están al límite de su capacidad, con los pocos elementos que tienen", expresó la jueza. "Sinceramente, están trabajando muy bien, están rodeando los supermercados, vigilando. Estamos evitando que se reiteren nuevos hechos".

La magistrada también aclaró que, en su jurisdicción, no había presenciado hechos similares hasta ahora. El supermercado Día, que sufrió los estragos del robo, había cerrado sus rejas y puertas, pero la multitud logró abrirse paso y vaciar el lugar. "Por dentro, el supermercado quedó destruido y vaciaron casi todas las góndolas", describió Persichini.

Sobre el proceso de investigación en curso, la jueza destacó que el fiscal busca comprender el origen y el motivo detrás de este incidente. "Estamos recién en plena investigación, la cual llevó al fiscal a pedir las medidas que considere pertinentes para averiguar todas las demás circunstancias del hecho", afirmó.

Persichini también abordó la cuestión de una posible vinculación política en este incidente. "Los jueces no podemos, no debemos, ni hacer política, ni hablar de política. Nosotros solamente nos dedicamos a trabajar y a hacer cumplir la ley", aclaró la jueza. "Por el momento, no tengo ninguna vinculación de esta gente con la política. No sabemos absolutamente nada porque los cuatro detenidos no han declarado, lo harán hoy, si es que declaran, y por ahora es absolutamente primigenio comenzar a hablar de qué se trata".