Pablo Alarcón, sobre su decisión de trabajar a la gorra: "Me llegó una boleta de gas de 17 mil pesos"

El reconocido actor Pablo Alarcón sorprendió en los últimos días al público al ser visto trabajando en la calle, en Plaza Francia, frente a la Basílica Nuestra Señora del Pilar, a la gorra. Su presencia en este inusual escenario despertó todo tipo de comentarios y reflexiones sobre la realidad que enfrentan muchos artistas en medio de la crisis, algo que él mismo se encargó de revelar. "El dinero no es que me preocupa: lo necesito, directamente", afirmó.

En una entrevista con el programa Vilouta 910, Alarcón compartió su experiencia y motivaciones detrás de esta decisión aparentemente sorprendente. "Necesidad económica es obvio que la tengo, como todo el mundo. El dinero no es que me preocupa: lo necesito directamente", expresó el actor. Con honestidad, destacó que la falta de ingresos lo llevó a buscar alternativas para sobrellevar la situación financiera. "Me llegó una boleta de gas de 17 mil pesos, y no tengo un sueldo. Tengo mi jubilación de 70 y pico mil pesos que no me alcanza para un carajo", reconoció con crudeza.

Más allá de su carrera exitosa en el mundo del espectáculo, el actor subrayó que tiene un profundo respeto por quienes enfrentan dificultades económicas y la necesidad de encontrar medios para subsistir. "Me sé manejar, me reintento, hago cosas y tengo mucho respeto por la gente necesitada", enfatizó.

Alarcón también compartió detalles sobre los desafíos iniciales que enfrentó al decidir actuar en una plaza. "Me costó trabajar en la calle, pero no por vergüenza, sino por el frío. Tenía mucho frío y no podía soportarlo", comentó. Sin embargo, su determinación lo llevó a superar este obstáculo y seguir adelante.. "Hasta que dije ‘no me importa, me pongo tres calzoncillos largos, cuatro camisetas de frisa y salí’. Y estoy feliz de haberlo hecho porque siento que hago lo que me corresponde. Nunca laburé por la guita, siempre laburé por vocación", agregó.

Ante su decisión, el actor reconoció que algunos de sus colegas expresaron su preocupación y le recomendaron no hacer. "Algunos colegas me decían que no trabajara en la calle, que era como rebajarse o exponerse demasiado", compartió Alarcón, quien a pesar de los comentarios optó por continuar con el proyecto.