El ministro de Transporte bonaerense confirmó que el Gobierno congelaría el boleto de colectivos y trenes

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, confirmó este miércoles que el gobierno nacional está muy cerca de confirmar el congelamiento de las tarifas de colectivos y trenes que circulan en al AMBA hasta después de las elecciones. En diálogo con el programa Vilouta 910, el funcionario adelantó que faltan detalles para que se oficialice la medida.

"Está ya en términos de implementarse. Obviamente, el gobierno nacional lo que está planteando ahora es equilibrar las cargas, que no siga recayendo el ajuste sobre la gente. Vamos a posponer estos aumentos y en el futuro inmediato, ya pasadas las elecciones, empezar a trabajar en normalizar el sistema", afirmó.

Según D'Onofrio, la decisión no está relacionada con las elecciones, sino que tiene "relación directa con el salto que nos hizo dar el haber tenido que devaluar por exigencias del FMI. Lo que está haciendo el Gobierno, no solo con ajustes en cuanto a bonos, en cuanto a trabajar desde el punto de vista fiscal para ceder recaudación en algunos ítems, es tratar de hacer que este golpe que tuvo la gente no se siga profundizando con una tarifa superior en cuanto al transporte".

D'Onofrio estimó que sin los subsidios del Estado, un boleto mínimo en la zona del AMBA debería estar hoy "arriba de los 500 pesos". En ese sentido, comparó el valor de esa tarifa con la del trasporte en Estados Unidos: "Si vos querés tomar un colectivo en cualquier ciudad, cuesta dos dólares y medio".

A partir de este ejemplo, el funcionario bonaerense aprovechó para cuestionar a Javier Milei, el candidato presidencial que busca dolarizar la economía: "Los que hablan de dolarizar, los que hablan de ser libres, significa que el poderoso puede hacer lo que se le dé la gana. De ese modo, con una economía dolarizada, con todo absolutamente descontrolado, un boleto de colectivo podría valer a lo que es hoy 5.000, 6.000 pesos sin ningún problema".