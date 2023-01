Jorge D'Onofrio: "Si una unidad no sale a la calle, será sancionada"

Jorge D'Onofrio, ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, criticó a las cámaras de colectivos y aseguró: "Nos atrasamos 4 días y hay un lock out patronal, la Ciudad se atrasa un mes y no pasa nada". A su vez, confirmó que no habrá medida de fuerza.