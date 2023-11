El editorial de Paulo Vilouta: "Milei, el outsider que ganó"

Embed

Yo creo que estamos ante un día trascendente por la decisión que ha tomado la sociedad argentina.

Primero, porque vuelvo a repetir banca todos, un año eterno donde se gestó mucha incertidumbre en el país votando desde febrero a la fecha, cada uno atendiendo su juego, los gobernadores, los intendentes, la paz o toda la historia, en un país con una enorme pobreza que gasta muchísimo dinero público en situaciones que no definen ni cambian la vida de ustedes.

Y muchas veces, cuando nosotros charlamos y cuando tienen una fidelidad con nuestra radio y con nuestro programa, al cual llegamos hace tres años y si Dios quiere, empezaremos la cuarta temporada.

Muchas veces me dicen que se sienten identificados con el programa porque tratamos temas que son de la vida de ustedes y nosotros siempre queremos estar a esa altura, porque también somos ciudadanos y porque muchas veces tenemos que bajar la palanca para darnos cuenta y tenemos que pisar la tierra que no vivimos en un círculo masterclass que es el periodismo y que lo que nosotros opinamos y que lo que nosotros decimos y sobre los temas que tratamos son los que a ustedes les gustan o a ustedes les interesan, que en definitiva, forman parte de la misma sociedad que forma parte yo y todos mis compañeros.

Si yo le tuviera que poner un título a lo que pasó ayer, que nadie pudo detectar porque nadie sabía que mi ley ganaba por la contundencia, que ganó doce puntos, creo que el título es hartos de estar hartos.

Y yo muchas veces me planteo cuando vengo acá y los escucho y los interpreto.

Digo qué bravo debe ser vivir como ciudadano sin tener esta chance del micrófono abierto.

Lo tenemos cuatro horas acá nosotros todos los santos días donde hacemos un montón de catarsis y vivir como ciudadano un montón de situaciones tan injustas.

Y este hartazgo, que para mí también es un cambio de época, tiene que ver con una acumulación de acontecimientos que han cambiado la vida de los argentinos.

Este gobierno, que para muchos había sido una idea magistral de la señora Kirchner, terminó siendo un experimento con muy poco resultado electoral, no?

Y pasaron cosas donde cada uno tuvo alguna responsabilidad el manejo de la pandemia, el tema de las vacunas, la fiesta de olivos, una inflación que llegó para no irse.

Una campaña terrorífica de los últimos días donde muchos por querer querer ayudar, hacer que o masa lo terminaron perjudicando, apretando demasiado el terror, el miedo, la preocupación.

Mucha gente vieron cuando uno ya no da más y dicen Bueno, listo, me creo. Con qué más me vas a asustar?

Si total tengo que seguir viviendo y la costumbre esta de convivir con el empobrecimiento y naturalizado Che, no puedo tomar más la bebida que me gusta y compro una de cuarta.

Che, no puedo comprar más los videos que me gustan. Compro uno de quinta. Che antes compraba un kilo de duraznos. Hoy compro dos hoy no como más tomate. Hoy no puedo cambiar el teléfono y lo tengo hecho pelota, pero no me puedo comprar uno nuevo.

Hoy no puedo y no puedo. Y a veces se naturalizó esta historia y las sociedades les gusta crecer y todos quieren progresar.

También hay otra parte que tal vez no leímos y es la de un montón de padres que ven que sus hijos no tienen ni presente ni futuro, porque los tienen casi a la deriva, No?

Algunos estudian algunos, laboran casi empleo pleno, pero con sueldos paupérrimos, donde la plata no alcanza y donde ser pobre es estar por debajo de los trescientos y pico mil pesos.

Realmente muy, muy complicado.

Vimos cosas que también no terminamos de entender este sindicalismo obsecuentes que no soluciona los problemas de la gente.

Este sindicalismo salvaje de los docentes que hacen que los chicos no tengan clase, casi nunca.

Una CGT lamentable cumpliendo un rol de campaña cuando la CGT está para otra cosa, no un feriado metido en medio de la decisión más importante de un año.

Nos tuvieron un año votando y el día que tenemos que elegir presidente armamos el fin de semana largo por el día de la soberanía.

A ver si la gente se raja y no vota el Teatro Colón.

Lo de la otra noche, dos versiones sobre una misma situación que un candidato.

Y la sociedad vio lo contrario porque no le gustó ni los tonos, ni las formas, ni las preguntas, ni el hecho que mi ley no haya preguntado lo que tenía que preguntar.

Mire lo que son las cosas, no?

Y después este acostumbramiento a algo que tal vez nos hizo un poco indiferente a los argentinos.

Pero Gallart demostró que no lo somos.

Gente a toda hora y en cualquier lugar, pidiendo una moneda, comida durmiendo en la calle porque no tiene donde vivir los techos de la ciudad, invadido de gente buscando y sacando basura.

Eso forma la postal de la decadencia absoluta.

Y para terminar mi minuto, en un mundo donde hay tanto ego como es la política hacer quedó una enseñanza que apareció un personaje del cual se puso en duda.

Y muchos sostienen hoy todavía que su estado psíquico no es el mejor, que sus formas y sus manejos no son las mejores que muchas de sus ideas.

Son ideas muy complejas y difíciles de poner en práctica.

Que ese personaje que lo vimos tanto tiempo debatiendo en en televisión, muchas veces con buenos tonos y muchas veces con tonos altísimos.

En dos años logró irrumpir en la política, se transformó en diputado y le ganó a todos los políticos argentinos con sus egos encima a todos de punta a punta.

Porque hoy puede haber un poquito de sol, como les decía en la ventana de Patricia Bullrich o en la ventana de Mauricio Macri, pero perdieron y salió en terceros hace un mes.

Pero Javier Milei, un outsider, un hombre que no tiene nada que ver con la política hasta estos días se transforma en el presidente de la nación cerrando y sepultando un montón de discursos, un montón de declaraciones cruzadas, un montón de declaraciones sin sustento, un montón de situaciones que ustedes, como sociedad, no avalaron y le pone tal vez punto final.

No sabemos por qué tiempo, pero mínimo cuatro años a las aspiraciones presidenciales de un montón.

Miren los que picaron acá, que intentaron ser presidentes y no llegaron con sólo ver el abanico de juntos por el cambio, porque quedaron dos, pero eran un montón. El frente de todos o la unión por la patria y las distintas expresiones en la provincia, donde muchísimo gobernador alguna vez tiene aspiración.

Y no llegó.

Llegó un outsider que creo marca también la enseñanza de todos los errores políticos para no poder convencer a una sociedad harta de estar harta y que manifestó a lo largo de todo el año tres cosas fundamentales en todas las encuestas de opinión inflación, inseguridad, incertidumbre.

Me parece que triunfó también esta incertidumbre por hacer una vida un poquito mejor, con más certezas, con pilares más fundamentales que tienen que ver con la vida de todos, con el respeto a una ley y con el respeto a una convivencia que en muchos casos los argentinos hemos perdido todos los santos días.

Empieza una nueva etapa, hay que ser prudente, hay que ser objetivo.

Hay que exigirle al Gobierno argentino que esté a la altura de la Transición y al Gobierno entrante, que también sepa convivir en el diálogo, en las preguntas, en las dudas para intentar lo que la mayoría decidió que el diez de diciembre, con ese cincuenta y cinco por ciento, comienza una etapa como mínimo, donde estas tres cosas que planteamos que son muy difíciles de solucionar, una de ellas tenga un poquito más de luz que la incertidumbre se transforma en certidumbre, en levantarnos y en acostarnos, teniendo mínimamente claro el mapa nuestro de cada día.