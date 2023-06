Daniel Scioli reafirmó la idea de ir a las PASO en el Frente de Todos: "Nos amplía y nos fortalece"

Daniel Scioli, precandidato a Presidente dentro del Frente de Todos, se refirió a la interna dentro de ese espacio y reafirmó su posición a favor de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), reclamando que se lleven a cabo.

En diálogo con el programa Vilouta 910, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires expresó: "Nosotros queremos PASO. Estamos convencidos de que nos amplía, nos fortalece y nos perfila para la victoria". En ese sentido, consideró que las primarias son un mecanismo que fomenta el debate y la participación ciudadana, permitiendo que cada espacio dentro del Frente de Todos se movilice y presente sus propuestas.

El precandidato reconoció la existencia de diferencias en la oposición, y destacó la importancia de que el Frente de Todos, a su vez, dé muestras de sensatez y previsibilidad. Afirmó que el orden político surge de la decisión de la gente, y las PASO son el instrumento que garantiza esa participación ciudadana y la unidad interna del frente.

A pesar de su postura a favor de las primarias, Scioli admitió que hace meses no tiene contacto con la vicepresidenta Cristina Kirchner, aunque reconoce su papel como creadora de este sistema. "Ella fue la creadora de las PASO. A veces dicen que ella dice cosas y no me consta que sea cierto", señaló, para luego reafirmar que su posición a favor de las elecciones internas es coherente con su trayectoria política.

Daniel-scioli Daniel Scioli busca definir su candidatura a Presidente en las PASO.

Scioli también mencionó que no le consta que haya intenciones de apartarlo de la contienda electoral y destacó que el presidente Alberto Fernández respalda la realización de las primarias como un mecanismo democrático y participativo.

En relación con las declaraciones de Cecilia Moreau, quien lo cuestionó por su iniciativa de reclamar internas, Scioli señaló que la titular de la Cámara de Diputados le ofreció disculpas de manera privada y él las aceptó. Además, enfatizó que la unidad del Frente de Todos está garantizada después de las PASO.