La respuesta de Florencio Randazzo al pedido de Patricia Bullrich de bajar su candidatura

El candidato a vicepresidente de Hacemos por Nuestro País, Florencio Randazzo, se pronunció en respuesta a los comentarios de Patricia Bullrich, quien en las últimas horas sugirió que la fórmula que el exministro integra con Juan Schiaretti debería desistir de participar en las elecciones. Ante esto, Randazzo defendió firmemente su postura y rechazó cualquier posibilidad de abandonar la contienda electoral.

El político, conocido por su trayectoria en la arena política argentina, comenzó su intervención haciendo hincapié en su papel como una alternativa a la polarización que domina la política argentina durante años. “Nosotros estamos convencidos de que somos una alternativa a la grieta, que la grieta alejó la posibilidad de encontrar respuestas a los problemas que tiene la Argentina. La sociedad decidió salir de la grieta por otro camino, que es el camino de votar a Javier Milei, producto del hastío que hay sobre la política, por la falta de respuestas que tiene la política frente a los problemas que tiene la sociedad”, señaló Randazzo en una entrevista con el programa Vilouta 910.

En cuanto a los comentarios de Patricia Bullrich, Randazzo declaró: "Estoy convencido de que ha cometido un error, que se equivocó. Quiero pensar que se equivocó. Quiero pensar bien, porque la política se ha ido desvirtuando producto del oportunismo, de la falta de compromiso para transitar un camino a veces difícil, pero tal vez fructífero a lo largo de ese camino, y es de volver a reconstruir los valores".

En la misma línea, Randazzo subrayó que no considera la posibilidad de renunciar a su candidatura, enfatizando su compromiso con sus principios y su palabra. Afirmó que no dará marcha atrás en la contienda electoral, independientemente de las dificultades que puedan surgir en el camino.

"Nunca se nos cruzó por la cabeza bajarnos. ¿Cuál sería el motivo para no ser candidatos el 22 de octubre? ¿Cómo miraríamos a aquellos casi millones de argentinos que nos votaron en la elección pasada? A mí se me caería la cara de vergüenza. Yo prefiero irme a mi casa y no volver nunca más en política. Somos hombres de palabra", afirmó Randazzo.

El político concluyó reiterando su determinación de competir en las elecciones y expresando su convicción de que su fórmula representa una alternativa sólida: "Vamos a competir aún en las enormes dificultades que significa enfrentar en este momento esta elección. No tenemos duda, pero estamos convencidos de que somos una alternativa”.